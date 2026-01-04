Agresorul minorului de 15 ani, bătut în noaptea de Revelion, arestat preventiv

Tânărul care a atacat violent un minor de 15 ani în Cluj-Napoca, în noaptea de Anul Nou, a fost plasat în arest preventiv.

Agresorul minorului de 15 ani, bătut în noaptea de Revelion pe o stradă din Cluj-Napoca, arestat preventiv

Polițiștii l-au reținut, sâmbătă, pe agresorul minorului de 15 ani, desfigurat în noaptea de Revelion la Cluj.

Duminică, agresorul în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura arestării preventive în cazul tânărului care a atacat violent un alt minor, pe strada Panait Istrati din Cluj-Napoca, în noaptea de Revelion.

„Astăzi, 4 ianuarie a.c., pe numele tânărului de 16 de ani, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile”, informează, duminică, IPJ Cluj.

Mama minorului bătut a cerut public Poliției să intervină, în condițiile în care incidentul scandalos s-a produs în noaptea de Anul Nou, iar identitatea agresorului era cunoscută.

Abia sâmbătă seara, după ce cazul devenise public, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj anunța reținerea agresorului.

„În fapt, la data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 04:40, în timp ce se afla pe raza municipiului Cluj-Napoca, minorul ar fi agresat fizic un alt minor, de 15 ani, aplicându-i două lovituri cu pumnul în zona feței, fără un motiv aparent. În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice, fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate”, conform informării publicate sâmbătă de IPJ Cluj.

Sâmbătă, minorul a fost depistat de polițiști și condus la sediul Poliției, unde a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentat magistraților în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus, duminică, aplicarea măsurii arestului preventiv.

Incidentul s-a produs în noaptea de Anul Nou, pe strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca. Adolescentul a fost lovit din senin pe stradă în timp ce aștepta taxi-ul. Mama minorului agresat, care este medic, a solcitat Poliției să ia măsuri în condițiile în care există informații cu privire la identitatea agresorului. În urma agresiunii, victima a suferit multiple fracturi craniene și necesită intervenții chirurgicale complexe.

