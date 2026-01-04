Primăria suplimentează fondurile pentru programul „Masă sănătoasă” în școlile din Cluj-Napoca

La finalul anului trecut, Guvernul a aprobat programul „Masă sănătoasă” pentru preșcolari și elevi în 2026, care prevede un pachet alimentar cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil. Primăria va completa aceste sume pentru asigurarea suportului alimentar.

Fonduri suplimentare pentru a oferi o masă decentă elevilor clujeni prin intermediul programului „Masă sănătoasă”|Foto: pexels.com

Consilierii locali se vor reuni, luni, în cadrul unei ședințe extraordinare, pentru a adopta sprijinul financiar necesar pentru continuarea desfășurării programului „Masă sănătoasă” în mai multe unități de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca.

În acest an școlar, 3.000 de elevi clujeni de la șase unități de învățământ beneficiază de programul „O masă sănătoasă”.

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

În Cluj-Napoca, mai multe unități de învățământ preuniversitar sunt parte din program:

*Colegiul Tehnic „Napoca”

*Școala „Nicolae Iorga”

*Școala „Traian Dârjan”

*Școala Emil Isac.

„E vorba de copii care provin în special din familii cu venituri reduse iar acest program ajută și familiile, și de asemenea este un stimulant pentru prezența la școală și pentru rezultate mai bune la învățătură”, declara primarul Emil Boc în toamna anului trecut.

Alte două unități educaționale – Grădinița „Mămăruță” și Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” sunt finanțate de administrația locală.

Mai exact, consilierii locali vor aproba suportarea din bugetul local a sumei de 3,5 lei/beneficiar, inclusiv TVA, în vederea suplimentării valorii de 16,5 lei/benficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată, acordată de la bugetul de stat pentru desfășurarea programului „Masă sănătoasă” în 2026 în unitățile de învățământ din țară.

Suportul alimentar – masă caldă în regim catering sau pachet alimentar, va fi asigurat pentru preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

„Valoarea de 16,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată nu acoperă suportul alimentar, fiind necesară suplimentarea acesteia cu 3,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată”, se arată în motivarea proiectului.

Astfel, valoarea suportului va fi de 20 lei pentru fiecare elev.

În total, pentru durata unui an școlar, municipalitatea contribuie cu circa 600.000 de euro la finanțarea programului „O masă sănătoasă”.

Sursa: primăriaclujnapoca.ro

Înainte de a demisiona, ministrul Educației, clujeanul Daniel David, anunța că bugetul pentru programul national „Masă Sănătoasă” (PNMS) din școli a fost majorat „cu aproape 40%”: de la 1,139 la 1,531 miliarde de lei, potrivit informării publicate de MEC.

În program au fost incluși și elevii de la școlile arondate după comasări.

Conform proiectului aprobat de Guvern, „PNMS constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde contravaloarea suportului alimentar, care include costul materiei prime și al serviciilor de preparare a produselor, precum și cheltuielile de transport”, conform proiectului aprobat de Guvernul Bolojan.

La nivel național, peste 540.000 de copii - preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar - vor beneficia în 2026 de o masă caldă sau un pachet alimentar. Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau în zilele declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

