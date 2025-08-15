Educația pierde 718 milioane de euro din PNRR. MEC: „Rămân doar proiectele care pot fi încheiate la termen”.

Sistemul de învățământ pierde 718 milioane de euro, bani europeni, în urma renegocierii dintre Guvern și Comisia Europeană a proiectelor finanțate prin PNRR. Altfel spus, statul pierde mai mult decât economisește prin măsurile de austeritate.

Daniel David, ministrul Educației | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Educația pierde 718 milioane de euro din PNRR, potrivit memorandumului aprobat joi de Guvern, în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a inclus situația detaliată a investițiilor rezultate în urma procesului de renegociere cu Comisia Europeană.

Renegocierea PNRR, în defavoarea Educației: Pierderi de 718 milioane de euro

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) transmite că, în urma renegocierii între Guvern și Comisia Europeană (CE), au fost păstrate doar proiectele finanțate prin PNRR care au un grad de maturitate ridicat și care pot fi implementate până la 31 august 2026.

Sursa foto: sgg.gov.ro

În acest fel, susține ministerul condus de Daniel David, a fost redus riscul de penalizare, din cauza neîndeplinirii jaloanelor, de la aproximativ 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro.

Potrivit unei informări publicate vineri de Ministerul Educației, instituția gestionează 17 investiții și șapte reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro (în perioada 2021 - 2026).

„În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister, împreună cu MIPE și reprezentații Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfășurat fără renegociere, țintele și jaloanele cu risc de neîndeplinire până în 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde euro.

În urma renegocierii între Guvernul României și Comisia Europeană din acest an, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026, MEC reducându-și astfel penalizarea de la aproximativ 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro”, potrivit Ministerului Educației.

În același timp, celelalte investiții vor fi transferate către alte surse de finanțare.

„În urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată și absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanțare alternative.

Spre exemplu, pentru investiția 15 - Școala ONLINE, investiție finanțată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanțare, de această dată finanțare nerambursabilă prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, notează sursa citată.

România pierde mai mult decât economisește prin măsurile de austeritate din Educație

România pierde 3,6 miliarde de lei pentru Educație (718 milioane de euro din PNRR) și economisește 378 milioane de lei (74,6 milioane de euro) prin măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Consiliul Fiscal a calculat că reducerile propuse prin „Legea Bolojan” în domeniul educației reprezintă aproximativ 0,02% din PIB, adică Guvernul economisește 378,84 milioane de lei, notează Gândul.ro

Astfel, Guvernul României estimează economii bugetare rezultate din măsurile aplicate în domeniul educației, însă acestea sunt relativ modeste comparativ cu volumul total al cheltuielilor.

Consiliul Fiscal a evaluat că noile măsuri în învățământ – precum modificarea normei didactice, comasarea unor unități de învățământ și creșterea numărului de elevi per clasă – ar aduce o economisire aproximativă de 378 milioane lei, echivalentul a 0,6% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

„Consiliul Fiscal a făcut o estimare, nu ei sunt experții. Eu vă spun câți bani mi-ar fi trebuit până la sfârșitul anului, bani pe care nu-i primim la rectificare, și atunci s-au luat aceste măsuri”, a fost replica ministrului Daniel David la estimările făcute de Consiliul Fiscal, notează sursa citată.

Între timp, profesorii continuă protestele în fața sediului Ministerului Educației din București, solicitând demisia ministrului Daniel David.

Profesorii cer condiții decente de desfășurare a activității, în contextul în care „Legea Bolojan” prevede creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor.

