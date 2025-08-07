Ministrul Educației Daniel David: Universitățile trebuie să-și păsteze libertatea de a oferi burse studenților din bani proprii, indiferent dacă sunt la taxă sau buget

Daniel David, ministrul Educației, afirmă că universitățile din România trebuie să își păstreze libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă).

Daniel David, ministrul Educației | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministerul Educației și Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizații studențești din țară: Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și Uniunea Studenților din România (USR).

„Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca - în reglementările normative sectoriale - universitățile să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii, acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condițiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă și pentru fondurile la dispoziția ministerului”, se arată într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuțiile organizate de asociațiile studențești reprezentative pentru a căuta împreună modalități de susținere a studenților în contextul crizei fiscal-bugetare și că va susține inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situație, imediat ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite.

