Nicolás Maduro, încarcerat la New York după ce a fost capturat în atacul american asupra Venezuelei

Nicolás Maduro a fost încarcerat la New York în urma capturării de către forțele speciale de elită americane și evacuarea acestuia din țară pe cale aeriană.

Nicolás Maduro, încarcerat la New York|Foto: Truth Social - Donald Trump

Nicolás Maduro urmează să apară pentru prima dată în fața instanței federale din Manhattan luni, transmite The Guardian.

Conform presei americane, Nicolás Maduro ar fi ajuns la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Se așteaptă ca acesta să apară pentru prima dată în fața instanței federale din Manhattan luni, potrivit sursei citate.

O operațiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere și forțe speciale de elită, a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și evacuarea acestuia din țară pe cale aeriană.

Președintele venezuelean, acuzat oficial în 2020 de către Biroul procurorului districtului sud din New York, care a făcut public sâmbătă un rechizitoriu în aceeași instanță, îl va acuza de narcoterorism, conspirație pentru exportare de cocaină în SUA și delicte legate de arme automate, potrivit EFE, citată de Agerpres.ro



Un avion militar Boeing 757, care îl transporta pe Maduro, a aterizat sâmbătă după-amiază la baza aeriană a Gărzii Naționale Aeriene din Stewart, un aeroport militar situat în nordul statului New York, după ce a fost capturat în zori de forțele americane în Caracas.

La Stewart îl așteptau zeci de agenți ai diferitelor agenții federale, printre care Biroul Federal de Investigații (FBI) și DEA, la o temperatură de aproape minus două grade Celsius. Maduro a coborât din avion în cătușe și a fost transportat sub pază cu elicopterul către Manhattan.

Se așteaptă ca în următoarele zile să fie adus în fața unui judecător federal din Manhattan.

Acuzarea inițială a tribunalului din New York, bazată pe o anchetă a DEA, îl indică pe Maduro ca presupus lider al așa-numitului Cartel de los Soles, o presupusă rețea legată de înalți oficiali militari venezueleni care căutau să se îmbogățească și să „folosească cocaina ca armă împotriva SUA”.

Președintele american, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că țara sa a desfășurat „cu succes un atac la scară largă” pe teritoriul venezuelean și că Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost „capturați și scoși din țară”.

Consiliul de Securittate al ONU, reuniune de urgență

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sâmbătă că este profund îngrijorat de recenta escaladare a situației din Venezuela, care ar putea avea „implicații îngrijorătoare pentru regiune”.



De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni în urgență luni pentru a discuta situația după atacurile care au afectat infrastructura civilă și militară venezuelene și care ar fi provocat moartea a cel puțin 40 de persoane în capitală și în statele învecinate La Guaira, Miranda și Aragua.

