Protestul profesorilor împotriva măsurilor de austeritate în educație. Sindicaliștii clujeni cer demisia ministrului Daniel David.

Sindicaliștii din Educație, inclusiv din Cluj, au protestat, miercuri, împotriva măsurilor de austeritate în învățământ, impuse prin „Legea Bolojan”. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David.

Protestul profesorilor împotriva măsurilor de austeritate în educație. Sindicaliștii clujeni cer demisia ministrului Daniel David.|Foto: Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean-FSLI - Facebook

Recent, sindicaliștii din Educație avertizau că vor continua protestele în stradă din cauza măsurilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan și care prevăd printre altele creșterea normei didactice, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor.

Profesorii au pichetat Ministerul Educației și au cerut demisia ministrului Educației, clujeanul Daniel David.

Protestul profesorilor împotriva măsurilor de austeritate în educație: „Ministru mincinos, demisia!”

Aproximativ 200 de profesori și sindicaliști din Educație, inclusiv din Cluj, au protestat miercuri dimineață la sediul Ministerului Educației, față de măsurile impuse în școli prin legea Bolojan și cer demisia ministrului Educației, Daniel David.

„Demisia” și „David, imi plătești tu ratele?” - sunt doar câteva dintre mesajele transmise de profesori, care cer demisia ministrului Educației.

Sindicaliștii au fișat un banner sub forma unui bilet de îmbarcare spre Cluj pentru ministrul Daniel David|Foto: Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean-FSLI - Facebook

Și sindicaliștii clujeni din învățământ, alături de liderul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar (SLIP) Clujean, Lucia Cojocaru, au protestat în fața sediului Ministerului Educației, cerând demisia clujeanului Daniel David de la șefia ministerului.

„Dacă vom fi tratați cu indiferență, iar Guvernul va pune în practică propunerile de măsuri care au apărut în spațiul public, suntem hotărâți să declanșăm ample acțiuni de protest urmând, poate, chiar la începutul anului școlar să declanșăm greva generală”, declara la mijlocul lunii iunie Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC), pentru monitorulcj.ro

„Domnule ministru (Daniel David - n. red.), faceți un gest onorabil și prezentați-vă demisia!”, se arată în mesajul publicat marți de sindicaliștii din Educație, prin care anunțau că începând de miercuri vor picheta sediul ministerului.

„În luarea acestor măsuri fără precedent pentru învățământ și în special pentru învățământul preuniversitar, un rol foarte activ l-a avut ministrul Educației și Cercetării, domnul Daniel David. În marea majoritate a declarațiilor publice, domnul ministru a lovit în sistemul de învățământ și în salariații acestuia, unele dintre aceste declarații fiind chiar diversioniste. (...) Ministrul Educației și Cercetării trebuie să ia în calcul faptul că foarte puțini profesori vor mai lua ore la plata cu ora. Rămâne de văzut cum va ieși Ministerul Educației și Cercetării din acest impas inevitabil”, au transmis sindicaliștii.

Potrivit acestora, pe 8 septembrie, în prima zi a noului an școlar, peste 30.000 de membri de sindicat vor participa la „Mitingul Educației”, astfel încât debutul noului an școlar ar putea sta sub semnul protestelor de stradă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: