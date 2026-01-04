Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans-Montana

Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana a fost declarat mort de autoritățile elvețiene.

Poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana.

Printre aceştia se numără şi un cetăţean român, în vârstă de 18 ani, transmite BBC. Informaţia a fost confirmată şi de reprezentanţii MAE.

Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele în incendiul din Crans-Montana, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a transmis MAE.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

16 noi victime ale incendiului din stațiunea elevețiană au fost identificate de polițiști, printre acestea și un român în vârstă de 18 ani.

În total, până în prezent au au fost identificate 24 de victime.

Zi de doliu național în Elveția

Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți.

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de șampanie, incendiind plafonul subsolului clubului frecventat de numeroși tineri.

Autoritățile elvețiene au anunțat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, care sunt suspectați de omucidere prin neglijență și incendiu prin neglijență.

