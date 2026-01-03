Agresorul adolescentului desfigurat în noaptea de Revelion a fost reținut

Polițiștii l-au reținut, sâmbătă, pe agresorul minorului de 15 ani, desfigurat în noaptea de Revelion la Cluj.

Agresorul adolescentului desfigurat în noaptea de Revelion a fost reținut|Foto: pixabay.com

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui minor de 16 ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, anunță sâmbătă seara IPJ Cluj.

Mama minorului bătut a cerut public Poliției să intervină, în condițiile în care incidentul scandalos s-a produs în noaptea de Anul Nou, iar identitatea agresorului era cunoscută.

Agresorul adolescentului desfigurat în noaptea de Revelion a fost reținut

„În fapt, la data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 04:40, în timp ce se afla pe raza municipiului Cluj-Napoca, minorul ar fi agresat fizic un alt minor, de 15 ani, aplicându-i două lovituri cu pumnul în zona feței, fără un motiv aparent. În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice, fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate”, transmite IPJ Cluj.

În urma cercetărilor, polițiștii de investigații criminale au identificat persoana bănuită de comiterea faptei.

Sâmbătă, minorul a fost depistat de polițiști și condus la sediul Poliției, unde a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentat magistraților în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Incidentul s-a produs în noaptea de Anul Nou, pe strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca. Adolescentul a fost lovit din senin pe stradă în timp ce aștepta taxi-ul. Mama minorului agresat, care este medic, a solcitat Poliției să ia măsuri în condițiile în care există informații cu privire la identitatea agresorului. În urma agresiunii, victima a suferit multiple fracturi craniene și necesită intervenții chirurgicale complexe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: