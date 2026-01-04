Primăria alocă 60.000 de euro pentru a asigura două mese pe zi pentru voluntarii SMURD

Programul de susținere a voluntarilor SMURD, prin acordarea a două mese pe zi, va beneficia de mai mulți bani în 2026.

Primăria Cluj-Napoca va aloca de la bugetul local peste 300.000 de lei pentru a asigura două mese pe zi voluntarilor din cadrul SMURD.

Proiectul urmează să fie aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliu Local, programată pentru luni, 5 ianuarie.

Dacă anul trecut, fondurile alocate pentru derularea acestui program erau de 255.000 lei, în 2026 suma a fost majorată la 305.000 lei.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Mai exact, consilierii locali vor aproba în ședința de săptămâna viitoare un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 305.000 de lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității SMURD și care constă în acordarea a două mese pe zi – prânz și cină, pentru zece persoane.

Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, subordonată Consiliului Local Cluj-Napoca.

„Prin adresa din 3 decembrie 2025, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca solicită sprijinul Primăriei și a Consiliului Local pentru ca și în anul 2026 Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) să beneficieze în continuare de două mese (prânz și cină), pentru 10 voluntari care activează în cadrul acestui serviciu”, se arată în motivarea proiectului.

Suma destinată sprijinirii voluntarilor care activează în cadrul serviciului de urgență a fost majorată în condițiile creșterii inflației.

„(...) pentru a acoperi necesarul de calorii pentru două mese/zi (prânz și cină) pentru 10 persoane, în condițiile actuale ale inflației, este necesară suma de 83,5 lei/zi/persoană pentru 365 de zile calendaristice rezultând astfel suma solicitată de 305.000 lei”, potrivit notei de fundamentare formulate de Cantina de ajutor social și pensiune.

Finanțarea este necesară din prima lună a anului 2026, pentru desfășurarea în condiții optime a acestui serviciu medical de urgență, important pentru comunitatea clujeană.

