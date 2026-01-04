Mii de locuințe din Apuseni, fără curent de două zile din cauza vijeliei. Prognoza meteo e îngrijorătoare.

Pene majore de curent în zeci de localități din nord-vestul țării. Mii de locuințe din Apuseni au rămas fără energie electrică din cauza vijeliei. Echipele de intervenție acționează neîntrerupt pe teren pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate.

Mii de locuințe din Apuseni, fără curent de două zile din cauza vijeliei. Prognoza meteo e îngrijorătoare.

Zeci de localități din județele Alba și Hunedoara au fost afectate de ninsorile din ultima perioadă și au rămas fără energie electrică.

Peste 12.000 de abonați din 35 de localități din județul Alba, în mare parte din zona Munților Apuseni, nu aveau în continuare, duminică, energie electrică, intervenindu-se în teren pentru remedierea defecțiunilor provocate de ninsorile abundente, cu zeci de echipe operative ale DEER - Sucursala Alba.

Zona de munte a județului Alba s-a aflat sub avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil de vineri până sâmbătă.

În aceste condiții, ISU Alba recomanda evitarea deplasărilor pe timp de viscol și ninsoare, precum și a drumețiilor montane.

Situație dificilă la Roșia Montană

Situația rămâne dificilă și în zona Roșiei Montane.

„Nămeți, lună plină şi pană de curent de 36 de ore la Roşia Montană şi în toată zona. Rețelele de telefonie mobilă şi internet sunt şi ele căzute.

Situația nu e deloc roz, ninge în continuare iar prognoza meteo arată căderi de zăpadă toată săptămâna viitoare”, se arată în mesajul publicat de pagina de Facebook Adoptă o casă la Roșia Montană.

Sursa: Adoptă o casă la Roșia Montană - Facebook

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba informa, duminică dimineața, că autoritățile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență și în asigurarea serviciilor publice intervin în continuare pentru restabilirea stării de normalitate.

Echipele operative DEER sunt mobilizate în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în județul Alba

„De peste 48 de ore, echipele operative, cu sprijinul autorităților locale și județene, acționează neîntrerupt în teren pentru identificarea, izolarea și remedierea defectelor, în conditii grele de iarnă, accesul fiind foarte dificil în unele zone”, informează Distributie Energie Electrica Romania într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La ora 12.00 în rețeaua electrică din judetul Alba sunt 35 localități/comune afectate, 216 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 12.544 de utilizatori nealimentati: Sohodol, Vidra, Avram Iancu si Garda de Sus partiale, Bistra partial, Salciua, Ocolis, Posaga, Lungesti (SRCluj), Cimpeni, Poiana Vadului, Albac, Horea, Arieseni, Girda de Sus, Vinta, Lupsa partial, Abrud partial, Bucium, Mogos, Intregalde, Ciuruleasa, Rosia Montana, Lopadea Noua, Metes, Alecus, Vint partial, Bacaia.

„În vederea reluării alimentarii cu energie electrică, în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil, a fost suplimentat numărul echipelor de intervenție din alte sucursale și, de asemenea, a fost organizată o acțiune amplă de transfer, în județul Alba, a grupurilor electrogene disponibile (generatoare), din toate sucursalele DEER”, menționează sursa citată.

Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

Consumatorii sunt îndemnați ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:

*zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929

*zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929

*zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) – 0800.500.205

DEER recomandă utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziție pentru informații privind starea rețelei, rapid si facil:

*harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER

*deranjamentele pot fi sesizate și pe site-ul companiei, utilizând aplicația ChatVolt, care, de asemenea, oferă informații privind întreruperile, rapid și ușor

*Informații complete privind starea rețelei electrice DEER

Sprijin din Cluj și alte județe

ISU Alba a pus la dispoziția DEER - Sucursala Alba două generatoare de mare putere (450 KVA și 250 KVA) și cinci generatoare de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj, care au fost puse în funcțiune în localitățile Ciuruleasa, Câmpeni, Vidra, Avram Iancu, Horea, Sălciua de Jos, precum și între Ciuruleasa și Abrud.

De altfel, circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă.

Autoritățile roagă cetățenii să manifeste în continuare răbdare și înțelegere, precizând că „toate forțele de intervenție sunt mobilizate în teren” și că acțiunile vor continua până la remedierea tuturor problemelor.

Intervenții în Hunedoara din cauza ninsorii abundente: Mii de utilizatori fără electricitate

Și în județul Hunedoara situația este una complicată, în contextul în care zona se află de câteva zile sub avertizări succesive Cod galben și portocaliu de vreme severă.

Sâmbătă, peste 24.000 de consumatori au rămas fără energie electrică, fiind afectate 409 puncte de transformare.

Și aici, autoritățile în domeniu au acționat neîntrerupt în teren pentru remedierea disfuncționalităților.

„Au trecut 24 de ore de când nu avem curent electric.

O noapte friguroasă petrecută pe întuneric, în casă, sub pături și cu căciula în cap, la 10 °C”, notează Alin Bena într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Acesta solicita intervenția echipelor Enel Distribuție Banat.

„Băi, totuși! 2026! Niște sârme rupte trebuie înnădite!

P.S.: Am pornit mașina ca să pot încărca telefonul și să scriu acest apel spre lumea civilizată”, adaugă Alin Bena în mesajul citat.

Sursa foto: Alin Bena – Facebook

Conform informațiilor actualizate, în urma ninsorii abundente căzute în judeţul Hunedoara, autorităţile locale şi echipele de intervenţie au desfăşurat acţiuni rapide pentru remedierea problemelor cauzate de vremea severă, informează duminică Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Agerpres.ro

Astfel, în prezent, 7.058 de utilizatori sunt nealimentaţi cu energie electrică, dintr-un total de 24.510 afectaţi iniţial. Pentru remedierea avariilor, în teren acţionează 29 de echipe de intervenţie, dintre care 18 sunt din judeţul Hunedoara, 6 echipe au sosit în sprijin din alte zone, iar 5 echipe sunt ale unor contractori privaţi.

În sprijinul echipelor de la Reţele electrice, ISU Hunedoara a intervenit în zona localităţii Bocşa, comuna Certeju de Sus, punând la dispoziţie un generator de 110 kVA pentru a sprijini alimentarea cu energie electrică.

Pe drumurile naţionale, autorităţile au acţionat pe parcursul nopţii cu 186 de tone de material antiderapant. În paralel, operatorii economici responsabili de deszăpezirea drumurilor judeţene au continuat să intervină cu material antiderapant pentru a asigura circulaţia în condiţii de siguranţă.

Noi avertizări de vreme severă

Meteorologii au emis, duminică, avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a țării până marți dimineața, precum și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte, în același interval.

Zona Apusenilor se află în continuare sub atenționare meteo de vreme rea.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 - 5 ianuarie, ora 10:00, va fi Cod galben de ninsori în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali. În aceste zone, se vor acumula 15 - 25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20 - 25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10 - 20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Sursa: ANM





În același interval, va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu de vreme rea în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25 - 30 cm (echivalent în apă de 25 - 30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80 - 90 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă.



De asemenea, de luni dimineața până marți, la ora 10:00, un Cod galben de ninsori vizează zonele de munte, în timp ce în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

Sursa: ANM

Un Cod portocaliu va fi valabil și în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 - 6 ianuarie, ora 10:00, pe parcursul căruia în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 - 30 cm (echivalent în apă de 20 - 30 l/mp). Totodată, în zona înaltă vor fi rafale de 80 - 90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

Meteorologii ANM precizează că, până vineri, 9 ianuarie, temporar, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

