U-BT Cluj, victorie fără emoții în primul meci din 2026

U-BT Cluj-Napoca s-a impus categoric în primul meci din 2026 și devine lider provizoriu în Grupa A din ABA League.

U-Banca Transilvania se impune categoric în primul meci din 2026, contra FMP Belgrad, scor 93-65, în etapa a XIII-a a Ligii Adriatice.

Astfel, U-BT Cluj-Napoca a devenit lider provizoriu în Grupa A a competiției de baschet masculin ABA League.

Campioana României a dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând categoric, la o diferență de 28 de puncte, cea mai mare reușită de „U” în Liga Adriatică.

Iverson Molinar Jones a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 18 puncte, 3 recuperări și 5 pase decisive.

Saulius Kulivietis s-a remarcat, cu 13 p, 6 rec, Karel Guzman a adăugat 12 p, 3 rec, Nighael Ceaser, 10 p, 4 rec, 3 pd, Dusan Miletic a contribuit cu 10 p, 7 rec, Daron Russell, cu 10 p, 5 rec, 6 pd, iar Mitchell Creek, cu 10 p, 3 pd.

„Cred că acesta a fost unul dintre cele mai frumoase și mai bune meciuri pe care le-am avut în tot sezonul”, a declarat la finalul partidei antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial U-Banca Transilvania.

De la învinși s-au evidențiat Dusan Radoslavljevic, cu 17 p, 3 rec, 7 pd, Filip Rebraca, 15 p, 3 rec, Filip Barna, 13 p, 4 rec, 4 pd.

Pentru U-BT Cluj-Napoca a fost a patra victorie consecutivă, iar următorul meci va avea loc pe 10 ianuarie, în deplasare, cu echipa bosniacă Igokea m:tel Aleksandrovac.

Clasament

*U-BT Cluj-Napoca 21 puncte (12 jocuri)

*Dubai Basketball 20 (10)

*Partizan Mozzart Bet 19 (10)

*Igokea m:tel 16 (10)

*FMP 15 (11)

*KK Split 14 (11)

*Borac Mozzart 13 (10)

*SC Derby 13 (11)

*KK Krka 13 (11)

