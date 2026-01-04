Vreme închisă cu temperaturi negative, ninsori și viscol. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea rămâne capricioasă, în zonele montane vor predomina ninsorile și lapovița, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de peste 70 km/h. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 4 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 4 ianuarie, vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării.

În Dobrogea, Oltenia și Muntenia, acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar în Moldova, Banat și în restul teritoriului sub formă de ninsori.

Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 20…25 cm, în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, de 10…15 cm, local în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, în Transilvania și în restul zonei de munte și de până la 1…5 cm în Moldova și sudul Crișanei, anunţ

Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări îndeosebi în zona înaltă a Carpaților de Curbură și a Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului (viteze în general de 60…80 km/h), temporar viscolind ninsoarea, dar pe arii restrânse și cu viteze mai mici și în regiunile sudice.

Temperaturile maxime vor fi de -2 și 15 grade Celsius, iar cele minime între -8 și 3 grade Celsius.

În Cluj, până luni seara la ora 20, rămâne în vigoare avertizarea meteo Cod galben de ninsori și vânt puternic.

Zona de munte a Clujului se află sub avertizarea meteo de vreme rea emisă de meteorologi.|Sursa: ANM

Maxima termică diurnă va fi de -1 grad Celsius, iar minima va indica -5 grade Celsius.

Vremea va rămâne instabilă, cu un cer preponderen noros, se vor semnala ninsori și lapoviță, iar în zonele montane înalte ale județului vântul va sufla la rafală cu viteze de până la 85 km/h.

Începutul săptămânii viitoare vine cu maxime pozitive, dar vremea va rămâne rece.

