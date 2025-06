Crește numărul elevilor în clase. Norma didactică, majorată cu 2 ore în școli și universități. Daniel David: „Suntem în situație de criză, nu de normalitate socială”.

Daniel David propune o serie de ajustări în sistemul de învățământ menite să reducă presiunea pe bugetul de stat. Astfel, numărul elevilor în clase va fi majorat, iar norma didactică va fi de asemenea mărită. „Dacă implementăm înțelept acest măsuri, atunci eficientizăm ce nu merge bine și astfel ne dezvoltăm”, spune ministrul Educației.

Ministrul Daniel David propune o serie de măsuri, care pot avea un caracter temporar, specific unei perioade de „criză”, pentru eficientizarea procesului didactic și reducerea presiunii pe buget.

Pe lângă reducerea numărului de burse pentru elevi și studenți, un alt pachet de măsuri vizează creșterea numărului de elevi în clase, dar și majorarea normei didactice pentru profesori atât în mediul preuniversitar, cât și în învățământul superior de stat.

Norma didactică, majorată cu două ore

Majorarea normei didactice se va face diferențiat, în functie de câteva criteria, precum:

*gradul de fragmentare a normei,

*condițiile de lucru (rural/urban),

*vechimea în învățământ,

*numărul de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) din clasă.

Și în universități, norma de predare va crește de la 16 la 18 ore.

„Voi propune ca valorile stabilite prin lege să poată să fie crescute cu maximum 2 ore, printr-o metodologie a ministerului, în funcție de diverse criterii (ex.: cât de fragmentată este norma, mediul de lucru, vechimea, numărul de copii cu CES din clasă etc.), pe care le voi discuta și cu partenerii de dialog social”, a anunțat Daniel David, potrivit informării publicate de Ministerul Educației.

În același timp, după cum arată ministrul Educației, degrevările pentru vechime se vor putea face din timpul nedidactic al normei.

Degrevările pentru funcțiile de conducere vor fi în jur de 30%, diferențiat în funcție responsabilități, și trebuie să fie, de regulă, incompatibile cu plata cu ora.

Pentru plata cu ora raportarea se va face la timpul de lucru total (40 de ore pe săptămână, iar nu de 18 ore), astfel încât valoarea unei ore la plata cu ora să nu depășească valoarea unei ore din normă.

„În învățământul superior, limita de 16 ore echivalente va deveni 18, pentru a ajuta universitățile să se înscrie în bugetul alocat”, a mai anunțat Danil David.

Comasări educaționale: Mai mulți elevi în clase

De asemenea, potrivit informării publicate de Ministerul Educației, numărul elevilor în clase va fi majorat, în funcție de câteva criterii. Și în mediul rural va fi majorat numărul de elevi de la care o școală poate avea personalitate juridică.

„Se vor mări, în limite psihopedagogice și administrative, numărul minim și numărul maxim de elevi într-o clasă.

De asemenea, pentru a încuraja și o reformă a învățământului rural, se va mări numărul de elevi de la care o unitate educațională poate avea personalitate juridică”, potrivit lui Danil David.

Însă, după cum arată ministrul Educației, aceste măsuri trebuie să fie însoțite „de o dezvoltare și modernizare și a infrastructurii educaționale”.

Săptămâna trecută, peste 6.000 de profesori din județul Cluj au intrat în grevă japoneză.

Cadrele didactice au protestat, miercuri, 18 iunie, în timpul activităţilor desfăşurate la locul de muncă, purtând un semn distinctiv precum banderolă sau ecuson, tocmai din cauza măsurilor luate în calcul de guvernanți pentru reducerea deficitului bugetar și reechilibrarea economică.

Una dintre măsurile „iresponsabile”, criticate de sindicaliștii din Educație, viza creșterea normei didactice cu 2 ore.

De altfel, și studenții au anunțat acțiuni de protest din cauza reformării sistemului de burse ce îi vizează în mod direct atât pe ei, cât și pe elevi.

„Criza” ia locul „normalității sociale”

„Dacă implementăm înțelept acest măsuri - să ne amintim că suntem în situație de criză, nu de normalitate socială -, fie și temporar, practic întărim și salvăm aspectele importante, eficientizăm ce nu merge bine și astfel ne dezvoltăm.

Între măsuri impuse din afara sistemului (ex.: „normă mărită”, „redimensionarea burselor” etc.) și dorințele noastre de a nu se schimba nimic din beneficiile actuale, am încercat să găsesc un demers rațional și decent, care ne permite să păstrăm oameni și salarii și să creștem pe termen mediu-lung. Altfel, în situații de criză, inevitabil alții ne vor dicta regulile și modificările. Îmi pot asuma angajamentul că orice modificare de acum care nu va mai corespunde în viitor practicilor europene și condițiilor economico-financiare o voi rediscuta și regândi”, a explicat Daniel David, potrivit sursei citate.

Totuși, după cum a arătat Daniel David, ministerul exclude măsura disponibilizării.

„Pe termen imediat, mesajul meu este că nu avem oameni de disponibilizat în educație-cercetare - asta înseamnă că nu vom opri contracte de muncă în vigoare și nu vom modifica salarii”, a spus Daniel David.

Pe termen lung, Ministerul Educației vizează atingerea, cel târziu până în 2030, a 1% din PIB pentru cercetare și a 15% din bugetul general consolidate, pe cheltuieli, pentru educație.

