Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile”

Premierul Ilie Bolojan susține necesitatea creșterii vârstei de pensionare pentru toate categoriile cât mai aproape de vârsta standard.

Bolojan susține necesitatea creșterii vârstei de pensionare în toate domeniile|Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seara la Digi24 că este nevoie ca Guvernul să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile cât mai aproape de vârsta standard.

Nu este prima dată când Bolojan vorbește despre anomaliile din sistemul de pensii. În decembrie, premierul a susținut că statul nu mai poate susține financiar persoane care se pensionează la 48 – 50 de ani.

Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile”

„Creșterea vârstei de pensionare trebuie făcută peste tot, pentru că este o problemă de echitate, de suportabilitate și de a avea servicii de bună calitate”, a răspuns Bolojan, când a fost întrebat dacă după reforma pensiilor magistraților va urma reforma pensiilor din Ministerul de Interne, notează Economedia.ro

„Aceste lucruri trebuie făcute cât mai repede posibil. Cu atât echilibrarea sistemelor se face mai repede și generații care trebuie să fie înlocuite nu mai sunt înlocuite, iar noile generații se duc în economia reală unde nu avem cu cine să lucrăm. E o problemă foarte serioasă pentru România.

Nu ai cum să ai o creștere economică sănătoasă dacă cei care lucrează în economie sunt foarte puțini. Suntem pe penultimul loc în Europa din acest punct de vedere”, a adăugat Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: