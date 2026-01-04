  • Flux RSS
Dan Petrescu dezminte zvonurile privind starea sa de sănătate: Prima reacție a fostului antrenor de la CFR Cluj

Dan Petrescu (58 de ani) se confruntă cu probleme severe de sănătate după plecarea de la CFR Cluj. Totuși, fostul antrenor al „feroviarilor” a dezmințit zvonurile din spațiul public și se pregătește de revenirea pe bancă.

Dan Petrescu dezminte zvonurile privind starea sa de sănătate| Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

 

 


Fostul antrenor al echipei din Gruia și-a dat demisia la finalul meciului pierdut de ardeleni cu Hacken în preliminariile pentru Conference League, scor 2-7.

Deşi era văzută drept o demisie de onoare în urma rezultatului ruşinos, se pare că Petrescu a fost împins de problemele de sănătate să ia această decizie, notează PrimaSport. 


În conferinţa de la finalul meciului, susținută la finalul lui august 2025, „Bursucul” anunţa că va lua o pauză de la fotbal până îşi va rezolva problemele de sănătate.

Dan Petrescu dezminte zvonurile privind starea sa de sănătate: Prima reacție a fostului antrenor de la CFR Cluj

Știrea că fostul membru al Generaţiei de Aur se confruntă cu probleme de sănătate a apărut şi în Anglia, acolo unde Petrescu a petrecut zece ani ca fotbalist profesionist. 


Totuşi, Petrescu a ţinut să intervină şi a dezmințit informațiile conform cărora ar suferi de o formă de cancer. Fostul antrenor al CFR Cluj a recunoscut, pentru jurnalistul britanic Neil Barnett, că are în continuare probleme de sănătate la gât şi că va continua tratamentul pentru încă o lună, după care speră să revină în antrenorat, menționează sursa citată. Astfel, fostul technician din Gruia a confirmat că nu are cancer. 

În decembrie anul trecut, Gino Iorgulescu îți exprima îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a fostului antrenor din Gruia. 


La finalul verii, Dan Petrescu încheia cel de-al patrulea mandat la CFR Cluj. 

