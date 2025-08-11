Sindicaliștii din învățământ NU s-au înțeles cu Daniel David și Ilie Bolojan. Vor continua protestele.

Sindicaliștii din învățământ afirmă că nu au ajuns la un numitor comun cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, în urma întâlnirii de luni și că vor continua protestele.

Pentru că nu s-au înțeles cu reprezentanții Guvernului, sindicatele din învățământ au anunțat că vor continua protestele | Foto: monitorulcj.ro

Reprezentanți ai sindicatelor din învățământ au discutat, luni, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, despre doleanțele lor privind măsurile din Legea nr. 141/2025 și au anunțat că, având în vedere că nu au obținut niciun angajament din partea prim-ministrului că va reveni asupra lor, protestele pe această temă vor lua amploare.

Sindicatele din învățământ nu au obținut nimic de la Guvern și vor continua protestele

„Am avut o discuție de o oră și jumătate cu premierul (...). Argumentele noastre pe care le-am adus referitoare la efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan au fost ascultate, dar, din păcate, niciun angajament din partea premierului că s-ar reveni asupra lor. Am demontat fiecare măsură luată în parte, mărirea normei didactice cu două-patru ore, mărirea numărului de elevi la clasă, reducerea tarifului la plata cu ora și am demonstrat că toate aceste măsuri vor avea efecte negative atât asupra colegilor, cât și asupra elevilor. Având în vedere faptul că nu avem nimic concret, nu putem să spunem altceva decât faptul că protestele vor continua și vor lua amploare după ce începe școala, după ce vor reveni profesorii la clasă. I-am cerut premierului să mai facă o analiză cu mai mare atenție”, a declarat președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, la ieșirea de la Guvern potrivit Agerpres.ro.



La rândul său, liderul Federației „Alma Mater”, Anton Hadăr, a punctat că sindicatele i-au atras atenția premierului Bolojan asupra efectelor negative ce se pot produce ca urmare Legii nr. 141/2025.

Lider de sindicat: „Am crezut că îl lămurim”

„Am crezut la un moment dat că îi lămurim. Dăduse înapoi domnul ministru David, pentru că i-am spus: Îți asumi prea multe, domnule ministru, și s-ar putea să ratezi pe linie tot ceea ce ai făcut (...). Când le-am zis să discute ei doi, prim-ministrul cu domnul David și să se uite unul în ochii altuia și să îi spună dacă crede că va avea succes cu aceste elemente legislative, cu aceste modificări, cu aceste măsuri numite de ei de austeritate, au făcut un pas înapoi. Au teamă că vor rata, dar cred că riscul este prea mare. Nu știu de ce nu dau înapoi, pentru că poți să recunoști că ai greșit, poți să adaptezi măsurile, poți să le modifici, nu a fost cazul în acest moment, nici în ceea ce ne privește pe noi, cei din învățământul superior, nu am obținut măcar o promisiune că vom avea parte de banii pe care îi avem noi în solduri, în vistieria universității, de fapt sunt banii și ne spun că, dacă îi vom folosi, crește deficitul țării”, a spus Anton Hadăr.



Nu în ultimul rând, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a punctat că măsurile din Legea nr. 141/2025 vor conduce la creșterea ratei abandonului școlar și a analfabetismului funcțional, precum și la „explozia învățământului simultan” în unitățile școlare din mediul rural.

