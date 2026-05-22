Reguli mai stricte în școli. Telefoanele ar putea fi INTERZISE în timpul orelor, iar elevii monitorizați video

Un proiect de lege prevede monitorizarea audio-video în școli și interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în timpul orelor | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

O serie de măsuri privind combaterea fenomenului de violență în școli, inclusiv monitorizarea audio-video și interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor, se află în dezbatere publică, la Camera Deputaților, fiind prevăzute într-o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023.

Scopul inițiativei este creșterea siguranței în mediul școlar și combaterea oricărei forme de violență la nivelul unităților de învățământ, au transmis inițiatorii.

Conform expunerii de motive, măsurile propuse reprezintă un imperativ, în condițiile în care se constată o creștere „alarmantă” a violenței în mediul școlar și o diversificare a formelor de agresiune, de la violență fizică și verbală, până la bullying cibernetic și cultural.

„În prezent, Legea nr.198/2023 nu oferă cadrul normativ necesar pentru acordarea de consiliere psihologică preșcolarilor/școlarilor care se află în situații de risc. De asemenea, monitorizarea audio-video a unităților de învățământ este sporadică și, în multe situații, împiedicată de acordul beneficiarilor secundari. Mai mult decât atât, utilizarea necontrolată a telefoanelor, inclusiv în pauze, alimentează fenomenul de cyber-bullying și distrage atenția elevilor de la interacțiunea socială sănătoasă, precum și de la procesul de învățământ”, susțin deputații în document.

Fără telefoane în timpul orelor

Contractul încheiat între părinți/reprezentantul legal/elevul major și unitatea de învățământ conține obligatoriu clauzele din contractul educațional, precum și consimțământul expres al beneficiarilor secundari sau al elevului major privind:

a) participarea antepreșcolarului, preșcolarului sau a elevului ședințe de consiliere școlară și/sau psihologică, după caz;

b) monitorizarea audio-video în incinta unității de învățământ;

c) depozitarea dispozitivelor electronice, în spații special amenajate, pe toată perioada prezenței în unitatea de învățământ”, stipulează proiectul.

Potrivit inițiativei, participarea la ședințe de consiliere școlară și/sau psihologică poate fi dispusă de personalul didactic sau de conducerea unității de învățământ și este obligatorie pentru antepreșcolar, preșcolar sau elev, potrivit proiectului.

Monitorizarea audio-video urmează să realizeze cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul la înregistrări fiind strict reglementat.

Regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ va dispune, suplimentar: procedura privind participarea la ședințe de consiliere școlară și/sau psihologică; procedura privind depozitarea dispozitivelor electronice, în spații special amenajate, pe toată perioada prezenței în unitatea de învățământ; procedura de sesizare preventivă a părinților/reprezentantului legal asupra comportamentelor cu risc manifestat de elev; procedura de sesizare a autorităților pentru asistență socială și protecția copilului în cazul identificării unor riscuri la adresa elevului, precum: manifestări și comportamente deviante, suspiciuni privind violență fizică și psihică în familie, semne evidente ale deficienței de îngrijire a minorului.

De asemenea, se propune instituirea obligației pentru părinte/tutore legal de a sesiza educatorul/profesorul de învățământ primar/profesorul diriginte, mediatorul școlar, consilierul școlar, după caz, asupra oricărei fapte de violență produsă în incinta unității de învățământ.

Proiectul mai prevede ca utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev să fie interzisă pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

„Reglementările propuse nu reprezintă măsuri punitive, ci mecanisme de protecție a copiilor, care transformă școala într-un mediu sigur, unde educația se poate desfășura fără teama de agresiune. Subliniem și faptul că propunerea legislativă nu determină o majorare a cheltuielilor la bugetul general consolidat al statului”, mai explică inițiatorii - 28 de deputați PNL, USR, PSD.

Proiectul, care a fost depus la Camera Deputaților, ca primă Cameră legislativă sesizată, Senatul fiind forul decizional, este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie.

Foto: DepositPhotos.com

