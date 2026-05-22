Acord politic PSD-PNL-USR-UDMR pe legea salarizării din sectorul public: Din 2027, cheltuielile cu salariile vor crește cu 8 miliarde de lei

Administrația Prezidențială anunță un prim acord politic între PSD-PNL-USR-UDMR după declanșarea crizei guvernamentale, pentru adoptarea legii salarizării în sectorul public. Proiectul ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și se va aplica din 2027.

Acord politic pe legea salarizării din sectorul public: Din 2027, cheltuielile cu salariile vor crește cu 8 miliarde de lei | Foto: monitorulcj.ro

Partidele politice din fosta Coaliție de guvernare - PSD, PNL, USR și UDMR - au ajuns vineri la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public.

Proiectul urmează să fie publicat în transparență decizională la începutul săptămânii viitoare, iar ulterior Guvernul va începe consultările cu sindicatele.

Acord politic PSD-PNL-USR-UDMR pe legea salarizării din sectorul public: Din 2027, cheltuielile cu salariile vor crește cu 8 miliarde de lei

Administrația Prezidențială a anunțat vineri că, în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea sa, PSD-PNL-USR-UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare.

„Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie”, se arată în informarea publicată de Administrația Prezidențială.

Conform sursei citate, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.

Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.



„Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale”, transmite Administrația Prezidențială.



Aproximativ 53% din angajații din sectorul public vor beneficia de majorări în contextul în care bugetul alocat salariilor va crește cu 8 miliarde de lei. Potrivit noilor reglementări ale legii salarizării unitare, angajații din sectorul public nu vor mai primi sporuri separate: acestea vor fi incluse în salariul de bază. Va fi menținut însă sporul de până la 40% pentru proiecte europene.

Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de Sorin Grindeanu - președintele PSD, Ilie Bolojan - președintele PNL, Dominic Fritz - președintele USR și Kelemen Hunor - președintele UDMR.



În baza acestui acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: