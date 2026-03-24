Trenul Metropolitan pregătește Clujul pentru 2050. Emil Boc: „Proiectul avansează și pe celelalte componente”.

Primăria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru achiziția de material rulant, adică trenurile care vor deservi proiectul trenului metropolitan.

Trenul metropolitan pregătește Clujul pentru anul 2050

Proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă și a trecut la faza de implementare.

„Astăzi (24 martie 2026 - n. red.) a fost lansată licitația pentru achiziția materialului rulant, mai exact trenurile care vor deservi acest proiect. După finalizarea procedurii, proiectul va intra în etapa concretă de operare, transformând infrastructura construită într-un serviciu public modern, la stadarde europene”, a anunțat Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, marți, 24 martie 2026.

Investiția prevede achiziția a minimum 5 trenuri electrice moderne, cu posibilitatea extinderii la 7 unități, precum și servicii de mentenanță pe termen lung, de până la 30 de ani.

Fiecare tren va avea o capacitate de minimum 420 de pasageri și vor oferi condiții moderne:

accesibilitate completă pentru persoanele cu mobilitate redusă

spații dedicate bicicletelor

standarde ridicate de siguranță și confort

Proiectul trenului metropolitan Cluj avansează

„În paralel, proiectul avansează și pe celelalte componente: licitația pentru execuția infrastructurii este în evaluare, iar serviciile de supervizare au fost deja atribuite. În ceea ce privește stațiile intermediare, acestea se află în etapa finală, urmând ca în maximum două săptămâni să fie desemnat câștigătorul”, a mai spus Emil Boc.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, de bugetul de stat și din contribuții locale, într-un parteneriat extins la nivel metropolitan.

„Prin acest proiect, schimbăm fundamental modul de mobilitate. Practic, trenul metropolitan devine coloana vertebrală a dezvoltării zonei metropolitane și un element esențial în construirea Clujului anilor 2030–2050”, a mai spus Emil Boc.

Impactul proiectului este unul major și pe termen lung. Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu mașina și va reduce traficul și presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În același timp, va susține dezvoltarea economică a localităților din jur și va crește calitatea locuirii în afara orașului.

Trenul metropolitan va deservi un traseu de aproximativ 49 de kilometri și va conecta municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană: Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău. Scopul este integrarea acestor zone într-un sistem de transport rapid, eficient și sustenabil.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii feroviare, rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

Lucrări complexe pentru modernizarea infrastructurii feroviare

Intervențiile prevăzute în cadrul proiectului vizează reabilitarea suprastructurii liniilor CF 300 și 412. Printre lucrările planificate se numără înlocuirea șinelor și traverselor uzate, modernizarea aparatelor de cale, consolidarea terasamentului și îmbunătățirea instalațiilor tehnice.

De asemenea, vor fi realizate lucrări asupra schimbătoarelor de cale, trecerilor la nivel și sistemelor de siguranță, inclusiv montarea unor componente esențiale precum inductorii de autostop.

