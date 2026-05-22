Donald Trump trimite 5.000 de soldați ai SUA în Polonia

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va trimite 5.000 de militari americani în Polonia.

5.000 de soldați ai SUA vor fi trimiși în Polonia | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, pe rețeaua sa Truth Social, trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia și a justificat această decizie prin relația sa cu președintele naționalist Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an, relatează AFP, potrivit Agerpres.ro.

Donald Trump a evocat trupe „suplimentare”, fără să se știe imediat dacă s-a referit la o desfășurare de 4.000 de militari americani, care era deja prevăzută, dar care fusese pusă sub semnul întrebării săptămâna trecută de înalți oficiali americani.

Vicepreședintele JD Vance declarase marți că această desfășurare este „întârziată” mai degrabă decât anulată, cerând totodată Europei să fie mai autonomă în materie de apărare.

„Este nevoie de mai multă suveranitate și ca Europa să stea singură pe propriile picioare. Aceasta rămâne strategia noastră în Europa”, a declarat JD Vance în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat despre acești 4.000 de militari, el a răspuns: „Este o întârziere în rotația trupelor”.

Aceste mișcări de trupe americane sunt observate foarte atent, după ce președintele SUA a amenințat că îi va pune să plătească pe aliații europeni care nu i-au susținut războiul împotriva Iranului.

Pentagonul anunțase deja, la începutul lunii mai, retragerea a 5.000 de soldați din Germania.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: