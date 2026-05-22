A crescut îngrijorător numărul urșilor la Cluj. Au produs pagube de mii de lei în 2026.

Creșterea prezenței urșilor printre oameni este o realitate îngrijorătoare în județul Cluj, în special în luna mai 2026.

Tot mai mulți urși dau târcoale în județul Cluj | Foto: cititoare monitorulcj.ro

După ce zile trecute cetățenii au semnalat prezență de urs la Dezmir și Bonțida, acum, autoritățile încearcă să ia măsuri pentru a combate acest fenomen.

În cadrul unei ședințe de lucru la Prefectura Cluj a fost prezentată o situație îngrijorătoare în ceea ce privește numărul de urși prezenți în județul Cluj.

S-a prezentat o tendință de creștere a efectivelor de urs brun în ultimii ani, în județul Cluj.

Toți mai mulți urși dau târcoale pe lângă casele din județul Cluj

„Din 1 ianuarie 2026 și până în prezent au fost evaluate 3 pagube produse de urși, cu o valoare de 17.730 lei și 8 pagube produse de lupi, cu o valoare de 44.252 lei (…) de la începutul anului 2026 și până în prezent au fost înregistrate 15 sesizări efectuate de cetățeni prin sistemul unic de sesizări privind prezența urșilor la nivelul județului Cluj, dintre care 8 sesizări înregistrate în luna mai 2026, iar în 4 situații au fost identificate exemplare de urs la fața locului”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Cluj, publicat vineri, 22 mai 2026, pe pagina de Facebook a Instituției.

Potrivit sursei citate, dacă în 2022 erau evaluați 311 urși, în 2023 numărul a fost de 332, în 2024 au fost evaluați 349 urși iar în primăvara anului 2025 numărul urșilor a fost de 332. Potrivit datelor actuale, numărul exemplarelor de urși prezenți pe teritoriul județului Cluj este de 383.

Direcția Județeană pentru Protecția Mediului a transmis faptul că doar în 2025 au fost acordate despăgubiri în valoare de 133.488 lei pentru 20 de atacuri ale urșilor care au produs pagube. Și raportat la lupi, în 2025 au fost sesizate 58 de atacuri iar cuantumul despăgubirilor s-a ridicat la suma de 252.000 lei.

Prefectul Maria Forna: „Siguranța cetățenilor din județul Cluj este prioritatea noastră absolută”

„Siguranța cetățenilor din județul Cluj este prioritatea noastră absolută. Ne confruntăm cu o intensificare a prezenței exemplarelor de urși în zonele rezidențiale și nu numai, iar cetățenii din comunitățile rurale trăiesc cu un sentiment de teamă. Tocmai de aceea, este esențial ca toate autoritățile implicate să acționeze rapid, coordonat și în limitele cadrului legal existent (…) Vom continua să monitorizăm atent această problematică și să susținem toate demersurile necesare pentru protejarea populației și a comunităților locale”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată în comunicat.

Autoritățile au subliniat faptul că intervenția în astfel de situații trebuie realizată cu respectarea strictă a prevederilor legale și a procedurilor prevăzute de OUG nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Intervenția se realizează gradual, în funcție de nivelul de risc, prin metode precum alungarea, tranchilizarea și relocarea sau, în cazurile extreme, extragerea prin împușcare a exemplarului care pune în pericol viața oamenilor.

