O femeie pompier condamnată în dosarul Colectiv a fugit din România și va sta mai puțin la închisoare în Republica Moldova

O femeie pompier condamnată în dosarul Colectiv va sta după gratii în Republica Moldova

Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnați în dosarul Colectiv, fugită acum patru ani din România înainte de pronunțarea sentinței, a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa o pedeapsă mai mică decât cea aplicată de instanțele române.

În mai 2022, Antonina Radu, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, cu dublă cetățenie, a fost condamnată definitiv alături de colegul ei, George Matei, la 8 ani și 8 luni închisoare, cei doi fiind acuzați că au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau că localul nu deține aviz de securitate la incendiu.

În urma incendiului din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, 65 de persoane au decedat, iar peste 200 au fost rănite.

Antonina Radu a fugit din România, fiind dată în urmărire internațională, fiind apoi localizată în Republica Moldova, țară care nu își extrădează cetățenii.

A primit aproape 9 ani de închisoare, dar va sta mai puțin după gratii în Republica Moldova

La patru ani de la pronunțarea sentinței, Ministerul Justiției a anunțat vineri, 22 mai 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, că Antonina Radu a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa 6 ani de detenție, din cei 8 ani și 8 luni cât primise în România.

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina. Sus-numita a fost dată în urmărire internațională pentru executarea unei pedepse de 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul Colectiv, aplicată prin sentința penală nr. 1897/16 decembrie 2019 a Tribunalului București pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și uzurpare a funcției. În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere că acest stat nu își extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei. Urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunțată de instanța moldovenească în baza recunoașterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova”, transmite MJ într-un comunicat de presă.

