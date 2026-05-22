Daniel David, despre criza guvernamentală: „Să nu ajungem în zona de «junk». Bugetul Educației trebuie să crească”.

Rectorul UBB Cluj, Daniel David, semnalează riscurile pentru România de a intra în zona „junk" în contextul crizei guvernamentale și arată că bugetul Educației trebuie să crească: „Sistemul are nevoie de resurse", spune fostul ministru al Educației.

Fostul ministru al Educației, clujeanul Daniel David, semnalează că din cauza crizei guvernamentale România riscă să intre în zona „junk”.

Totodată, rectorul UBB spune că Educația a luat măsurile „care trebuiau luate” în contextul crizei bugetare, iar după tăierile aplicate, bugetul alocat învățământului trebuie să crească.

„Referitor la criza politică, mi-aș dori să nu ajungem în situația în care eram eu și colegii mei de Guvern în iulie, când știam că vin evaluările agențiilor de rating și știam că vin în val, care, dacă ne băgau în junk, aveam o problemă majoră, nu doar cu a da unele burse sau a acoperi unele lucruri, ci aveam probleme cu un blocaj financiar.

Sper ca ce se întâmplă acum să nu ne ducă în zona de junk, dar e responsabilitatea politicienilor”, a declarat, vineri, rectorul UBB Daniel David, fost ministru al Educației, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Universitatea Babeș-Bolyai.

„Bugetul Educației trebuie să crească”

David a vorbit și despre necesitatea creșterii bugetului Educației, după tăierile aplicate:

„Eu am fost în zona tehnocrată, nu am fost angajat politic, nu am participat niciodată la discuțiile politice când au avut loc.

Pentru mine este important ce se întâmplă în Educație, iar când mi-am dat demisia, mesajul meu public l-ați văzut: Educația a luat măsurile care trebuiau luate în situația de criză fiscal-bugetară și din momentul respectiv trebuie să se stabilizeze și să crească”, a explicat fostul ministru al Educației.

Daniel David a precizat că „sistemul are nevoie de resurse”, iar ministrul Educației trebuie „să aibă grijă să aducă bani în sistem”:

„Bugetul este unul acceptabil pentru situații de criză. Mi-ar fi plăcut să nu fie afectat învățământul superior - a fost afectat în plus în 2026.

Este important ca ministrul să aibă grijă să aducă bani în sistem, pentru că reformele pe care eu le-am implementat în 2025, nu atât prin măsurile fiscal-bugetare, ci prin reforma QS, sunt reforme sănătoase.

Acum nu mă tem să aducem bani în sistem, fiindcă nu mai merg prin diverse găuri negre. Multe au fost închise. Sistemul are nevoie de resurse și asta este cel mai important pentru Educație”, a mai spus Daniel David.

