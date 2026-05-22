Lucrările avansează la viitoarea școală de 54 mil. lei din Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Fiecare etapă ne apropie de realizarea unei școli moderne”.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a anunțat care este stadiul lucrărilor la viitoarea școală din comună.

Viitoarea școală din Florești, în valoare de peste 54 mil. lei |Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

Primarul Bogdan Pivariu a publicat, vineri, 22 mai 2026, un videoclip cu lucrările dede pe șantierul viitoarei școli din Florești.

Edilul a precizat că lucrările avansează într-un ritm foarte bun:

structura de rezistență a primului corp este realizată 100%

structura de rezistență a celui de-al doilea corp a ajuns la aproximativ 80%

zidăria pentru corpul C1 este aproape finalizată

„Fiecare etapă încheiată ne apropie de realizarea unei școli moderne, pregătite pentru generațiile viitoare de elevi”, a anunțat Bogdan Pivariu, vineri.

Școală de 54 milioane de lei în Florești

Noua Școală Generală din Florești va costa 54.3 milioane de lei, iar din această sumă 23,8 milioane de lei sunt bani europeni.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, urmăreste să răspundă cererii tot mai mari pentru servicii educaționale moderne si de calitate, prin construirea unei noi școli generale cu 36 de săli de clasă, 4 laboratoare moderne, bibliotecă, sală multifunctională și spații destinate activitătilor educative și de recreere.

În această școală vor învăța aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb.

Constructor: Axial Construct Invest

Proiectantul este Beletage SRL (lider asociere), alături de Mrd Instal SRL.

Colaboratori: STM Structural Design Group SRL; SQM Arhitecture SRL.

Pentru viitoarea Școală Generală din Florești, finantarea asigurată este de peste 10.000.000 euro.

Valoarea totală a proiectului: 54.342.857,15 lei

Valoare cofinațare din bugetul național: 22.871.142,63 lei

Valoare cofinațare din partea Uniunii Europene: 23.824.106,92 lei

Valoare cofinanțare din bugetul local: 7.647.607,60 lei

Obiective specifice

﻿﻿Construirea unei clădiri școlare moderne si eficiente energetic;

﻿﻿Crearea unui mediu educațional sigur, accesibil și incluziv;

﻿﻿Dotarea cu mobilier și echipamente didactice performante;

﻿﻿Sprijinirea procesului educațional și reducerea abandonului școlar.

Condiții optime de studiu pentru elevi:

Noi oportunități educaționale pentru cadrele didactice;

Creșterea atractivității zonei pentru familiile tinere;

Educație de calitate aproape de casă ;

; Spații prietenoase, accesibile și sigure;

Promovarea valorilor europene: egalitate de șanse, incluziune, durabilitate.

Scopul proiectului este de a dezvolta infrastructura locală, pentru a oferi condiții moderne de învățare elevilor din Florești.

Locuitorii din Florești sunt invitați să urmărească desfășurarea proiectului și să contribuie la păstrarea unui mediu curat și sigur în jurul santierului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: