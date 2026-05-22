„U” Cluj nu se va baza pe Jovo Lukic la meciul cu Dinamo!

Universitatea Cluj va disputa sâmbătă seara, de la ora 20:30, ultima etapă din acest sezon.

Jovo Lukic este golgheterul Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Pe Cluj Arena va ajunge Dinamo, într-un meci fără miză pentru cele două formații. „Studenții” sunt siguri de locul 2 la finalul sezonului, în timp ce oaspeții vor încheia pe locul 4 această ediție.

Din acest motiv, în rândul gazdelor va absenta un jucător de top. Conform GSP, Jovo Lukic nu va evolua la acest meci din dorința de a fi menajat pentru Cupa Mondială din această vară.

Bosniacul a fost selecționat de Sergej Barbarez în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială din această vară și din acest motiv el nu se va afla pe teren sâmbătă seara.

Jovo Lukic este golgheterul Superligii, cu 18 goluri marcate

