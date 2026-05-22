Fostul ministru al Educației Daniel David, despre separarea pedagogiei învățământului preșcolar de cea a învățământului primar: „Este unul din lucrurile pentru care eu am încasat fără să fiu responsabil”.

Schimbarea legii educației nu a fost posibilă din cauza crizei politice și fiscale, iar separarea pedagogiei învățământului preșcolar de cea a învățământului primar reduce semnificativ posibilitățile de angajare pentru profesorii învățători. „Este unul din lucrurile pentru care eu am încasat fără să fiu responsabil”, spune fostul ministru al Educației, Daniel David.

Rectorul UBB, Daniel David, fost ministru al Educației în Guvernul Bolojan, conferință de presă susținută la Universitatea Babeș-Bolyai, vineri, 22 mai|Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Separarea pedagogiei învățământului preșcolar de pedagogia învățământului primar a fost inițiată încă din perioada 2022-2023, astfel că măsura nu a mai putut fi amânată în timpul mandatului lui Daniel David la Ministerul Educației, a explicat fostul ministru în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri la UBB Cluj.

Daniel David a pledat pentru păstrarea combinației grădiniță + învățământ primar și a arătat că speră ca noii miniștri „să nu blocheze” aceste posibilități.

Întrebat despre aspectele care au dus la separarea pedagogiei învățământului preșcolar de pedagogia învățământului primar, prin care posibilitățile de angajare ale profesorilor pe post de învățători scad semnificativ, ex-ministrul Educației, clujeanul Daniel David, a susținut că deciziiile au fost luate înainte de mandatul său la minister, iar aplicarea legii nu mai putea fi amânată:

„Este unul dintre lucrurile pentru care eu am încasat fără să fiu responsabil. Această schimbare s-a produs prin Legea din 2023 și m-am trezit ministru, că trebuie să schimb programele”, a explicat rectorul UBB Daniel David, fost ministru al Educației în Guvernul Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri la Universitatea Babeș-Bolyai.

„Dacă nu erau crizele politice în prima parte a mandatului și criza fiscal-bugetară în a doua parte a mandatului, puteam să discut despre schimbarea legii.

Am mai spus public: învățământul preșcolar este mai apropiat, dacă vreți, de clasele pregătitoare până în clasa a 1V-a decât de creșă.

Dar acesta a fost cadrul legal și atunci ce am spus, și sper ca miniștrii să respecte aceste lucruri, este că din programul de învățământ pentru pregătirea profesorilor învățători putem face cum spune legea, un program pentru educație timpurie care să acopere grădinița și creșa, și avem programe pe circuit, pregătite pentru a fi trimise spre ARACIS, dar probabil că vor intra numai de anul viitor.

Eu rămân la ideea că trebuie să avem libertatea să putem păstra sau să avem și combinația de grădiniță și învățământul primar. Sper ca noii miniștri să nu blocheze lucrul acesta”, a declarat Daniel David.

Prin noile reglementări, posibilitățile de angajare pentru profesorii învățători se restrâng semnificativ:

„Exact asta spun și eu. Dar în 2025, când am ajuns ministru, am avut de aplicat decizii din 2023 - masteratul didactic și formele acestea de educație timpurie. Și întrebarea mea pentru cei care au fost foarte critici: unde ați fost în 2022-2023, că de atunci știam că aceste lucruri au venit și vor trebui implementate?!

Nu ordinul de ministru pe care eu l-am dat a decis acest lucru, ci Legea din 2023”, a spus Daniel David.

