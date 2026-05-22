Oficial: 20 de cazuri de Febra Q, la Cluj, în prima parte a anului. Recomandări DSP Cluj pentru evitarea infectărilor.

Dacă anul trecut, la Cluj, au fost semnalate 26 de cazuri de Febra Q, în prima parte a lui 2026 au fost raportate deja 20 de infecții cu Coxiella burnetti. Direcția de Sănătate Publică Cluj vine cu o serie de recomandări pentru evitarea infectărilor.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj vine cu o serie de recomandări pentru evitarea infectărilor cu bacteria Coxiella burnetii în condițiile în care recent au mai fost raportate două cazuri de Febra Q la Spitalul Clinic de Boli infecțioase din Cluj.

Boala debutează cu febră, frisoane, transpiraţii și tuse severă, iar aproape 50% din pacienţii cu infecţie simptomatică pot dezvolta pneumonie sau complicații severe.

Dacă în 2025, la Cluj au fost înregistrate 26 de cazuri de infecție cu Coxiella burnetii, în perioada ianuarie – 15 mai 2026 au fost raportate deja 20 de cazuri de Febra Q la pacienți internați și evaluați în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, potrivit datelor oficiale comunicate monitorulcj.ro de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj.

Febra Q este o zoonoză produsă de bacteria Coxiella burnetii, transmisă în principal de la animale la om. Sursele cele mai frecvente sunt bovinele, ovinele și caprinele.

Cum este transmisă infecția de la animale la om?

Transmiterea la om se realizează predominant prin inhalarea particulelor contaminate din aer (aer contaminat provenit din produse animale, secreții, dejecții sau aerosoli rezultați în urma manipulării animalelor).

Mai rar, transmiterea poate avea loc prin consum de lapte nepasteurizat sau prin contact direct cu animale infectate.

Cazuri de Febra Q în Florești

Potrivit sursei citate, în 2026, în localitatea Florești au fost identificate și au fost raportate de către Spitalul de Boli Infecțioase Cluj trei cazuri confirmate de febra Q, la membri ai unei familii ce deține ovine, conform anchetei epidemiologice realizate de DSP Cluj. În acest caz a fost informată și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care a investigat posibila sură animală.

„Laboratul ANSVSA a confirmat că 3 din 4 probe biologice prelvate de la animale au fost pozitive, confirmând astfel posibila sursă de contaminare de la animale la om”, se arată în datele remise monitorulcj.ro de DSP Cluj.

Simptomele Febrei Q și recomandări pentru evitarea infectărilor

Simptomele pot include febră, frisoane, dureri musculare, cefalee, tuse sau penumonie, iar în anumite cazuri pot apărea complicații, în special la persoanele cu afecțiuni cronice sau imunitate scăzută. Tratamentul se stabilește de către medicul specialist.

Recomandările DSP Cluj includ:

*evitarea contactului neprotejat cu animale posibil infectate

*evitarea consumului de lapte nepasteurizate

*respectarea măsurilor de igienă în zonele cu activități zootehnice

*prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor specifice.

La începutul săptămânii, o femeie în vârstă de 46 de ani a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj cu simptome de Febra Q. De asemenea, un alt caz fusese raportat anterior. Pacienta internată luni seara locuiește în apropierea unei mici ferme din Florești, dar nu este fermier și nu a avut contact direct cu animalele.

