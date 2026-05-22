Zilele Clujului 2026 continuă vineri, 22 mai. Vezi programul zilei.

Primăria Cluj-Napoca invită întreaga comunitate la sărbătoare în perioada 21-24 mai 2026.

Evenimentul reflectă orașul: creativitatea, energia, cultura, multiculturalitatea și bucuria de a fi împreună.

Zilele Clujului au devenit, an de an, una dintre cele mai mari sărbători ale comunității, iar ediția precedentă a reunit peste 350.000 de participanți în cele 4 zile.

Ediția din acest an aduce peste 100 de activități, în peste 40 de locuri din oraș, transformând Cluj-Napoca într-o scenă deschisă pentru concerte, spectacole, activități pentru copii și familie, evenimente sportive, gastronomie internațională, tururi ghidate, expoziții, ateliere, instalații creative și momente dedicate comunității.

Vineri, 22 mai, Piața Unirii devine locul unuia dintre cele mai așteptate momente ale ediției: seara de concerte și spectacolul de drone, lumini și video mapping. Pe scena principală vor concerta Mihail de la 19.30, Vița de Vie de la 20.45 și Delia de la 22.00, iar de la ora 21.45 publicul este invitat la spectacolul de drone, lumini și proiecție video mapping, care, ca în fiecare an, expune o filă din povestea comunității clujene.

Înainte de asta, de la ora 16.00, peste 1.000 de elevi de la școlile clujene vor fi în centrul atenției cu Wings of Rhythms, un spectacol interactiv de excepție. Tot vineri, Strada Mihail Kogălniceanu continuă cu Festivalul Gastronomic Internațional și EthniCity, un spațiu dedicat diversității culturale, muzicii și dialogului între comunități. Pe Strada Potaissa revine Tabăra Istorică, cu reconstituiri antice și medievale, demonstrații, ateliere și spectacole pentru copii. În Piața Muzeului vor avea loc concerte și momente artistice, iar pe malurile Someșului începe avanpremiera Vamos a la Playa 2026, la Plaja Grigorescu.

Programul Zilelor Clujului s-a conturat pe baza propunerilor venite din partea comunității, iar împreună cu universitățile, instituțiile, ONG-urile, artiștii și partenerii locali, reușim să construim o ediție care transformă întreg orașul într-o scenă deschisă pentru cultură și bucuria de a fi împreună.

Zilele Clujului 2026: Program Ziua 2, 22 mai 2026

Piața Unirii:

13.00–21.00 - Photobooth: Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj

13.00–21.00 - RoboVR: Descoperă orașul în realitatea virtuală cu RoboVR!

16.00–21.00 - Animație stradală: Teatrul Magic Puppet

16.00–22.00 - Animație stradală: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

16.00 - WINGS OF RHYTHMS: O lume, un ritm, o speranță Eveniment oferit de elevii școlilor clujene, îndrumați de dascălii lor, cu participarea specială a Young Famous Orchestra, sub bagheta dirijorului Vlad Agachi. Eveniment organizat de Primăria Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Clusterul de Educație C-EDU, după un concept semnat de prof. Bianca Albu, de la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”.

19.30-22.00 - Seară de concerte și spectacol de drone și lumini: 19.30 - Mihail; 20:45 - Vița de Vie; 21:45 - Spectacol drone, lumini și proiecție video mapping; 22:00 - Delia

Strada Mihail Kogălniceanu:

14.00–23.00 - Festivalul Gastronomic Internațional: Cu ocazia aniversării a 50 de ani de înfrățire Cluj-Napoca – Köln, standul german DWNT propune ateliere de gătit, degustări, demonstrații culinare, quizuri cu premii, mini-cursuri interactive de limba germană și activități de tip „fun psychology".

17.00–22.00 -Program scenă: 17.00 - Erik Robert; 18.00 -Remakers; 19.00 - Corul Cluj Jammin' Community; 20.00–22.00 - Vybe 2 Play

14.00–22.00 EthniCity: Prin artă, muzică și comunicare se creează spațiul ideal pentru consolidarea relațiilor etnice dintre cetățenii români și cei de naționalitate diferită. 15.00–15.45 - Traditional Romanes Dances by Roma Ilo Ensemble; 15.45–17.00 - Spirit of Syria: Dabka Show; 17.00–18.00 - Two worlds, one heart: Un Mariachi en Romania; 18.00–19.00 -Latino Dance Workshop; 19.00–19.20 - The Hellenic Union from Romania, Cluj Branch; 19.20–20.00 - Marwin Chester; 20.00–21.00 - Lukas Jansen - International singer-songwriter; 21.00–22.00 - Afro Vibes. International Party with DJ M.I.G

Strada Universității:

16.00–18.40 - Moment artistic Fantasya Carousel: 16.00–16.40 | 18.00–18.40 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

17.00–19.45 - Moment artistic Concertia: 17.00–17.45 | 19.00–19.45 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

16.30–22.00 - City Jazz Hub - coordonator Dima Belinski: 16.30–17.00 | 20.00–20.30 | 21.30–22.00

Bulevardul Eroilor:

14.00–21.00 - Caricaturi la cornet

19.00–21.10 - Grande Madame: 19.00–19.40, 20.30–21.10 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Piața Muzeului:

10.00-22.00 - Târguțu' Vintage:

14.00–21.00 - Caricaturi la cornet: în fața Casei Matei Corvin

18.30–20.30 - Momente de bucurie cu Young Famous Orchestra în fața Casei Matei Corvin: 18.30–19.00 | 20.00–20.30

17.30–21.00 - Program scenă: 17.30 - Music After School by Arpy; 18.30 - Ciprian&Antonia; 19.15 - Paula Rad; 20.00 - Andrei Petru W/THE BOYZ; 21.00 - SMOKIE Tribute by M4Music

Strada Iuliu Maniu:

10.00–12.00 - Game in the street: Grădinița Universității Babeș-Bolyai celebrează orașul: joc, bucurie și spirit comunitar prin ochii copiilor

10.00–20.00 - Game in the street: Brâncuși Rebuild cu sprijinul Asociației Brickenburg și Magazin Certificat LEGO®

10.00–20.00 - Game in the street activități de robotică pentru elevi de gimnaziu prezentarea concursului international FIRST Lego League pentru gimnaziu și live coding TechExplorers Echipa de robotică a gimnaziului de la Colegiul Național „Emil Racoviță" din Cluj-Napoca

10.00–20.00 - Game in the street: Șah în Stradă descoperim magia jocului de șah prin joacă și provocări prietenoase Clubul de Șah Pegas Cluj

17.30–20.00 Tango în stradă: Guerrilla Tango

Centrul pentru Tineret:

11.00 - Conferință „De Juventute: trepte ale libertății și edificări ale fericirii. Viața ca sărbătoare!", susținută de prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj

12.30 - Tur ghidat Catedrala Ortodoxă, biserici și monumente de for din centrul municipiului (prof. univ. dr. Ioan Chirilă și prof. Vladimir Bogosavlievici)

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”:

12.00–23.00 - Festivalul de Vin

10.00–22.00 - Stand Cursa de rățuște

17.00–21.00 - Program scenă: 17.00 - Voci Zglobii; 18.00 - Școala de muzică The Beat; 19.00 - Instinctive Band; 20.00 - Golden Hour Orchestra; 21.00 - Outflow

14.00–22.00 - Târgul Meșterilor Populari: Meșteri români, maghiari, romi, moldoveni, coreeni și ucraineni își vor demonstra măiestria cu ateliere la fața locului, iar produsele acestora pot fi achiziționate de către participanți.

14.00–18.00 - Ateliere și demonstrații meșteșugărești pentru toate vârstele: roata olarului, pictură pe ceramică, țesut, cusături, podoabe din mărgele, împletituri și pictură pe față. Programul include și ateliere susținute de meșteșugari din Suwon, Coreea de Sud, dedicate artei tradiționale coreene din paie de orz: Asociația Meșterilor Populari Clujeni

14.00–20.00 - Promenada cărților: Materiale promoționale, cărți și reviste, photo booth, jocuri și jucării

16.00–18.00 - „Brățări colorate, amintiri fermecate” atelier de creație pentru întreaga familie vârsta recomandată 6+ ani

18.00–20.00 - „Joacă, râsete și strategie” jocuri de societate pentru întreaga familie Biblioteca Județeană „Octavian Goga"

14.00–20.00 - Ateliere de pictură cu apă și colorat: Editura Usborne - Cărticim împreună

14.00–16.00 - Atelier de artă creativă pe coconi de mătase

16.00–18.00 - Atelier de știință demonstrativă „Curcubeul meu"

18.00–20.00 - Atelier demonstrativ de Hair Styling: Colegiul Tehnic „Ana Aslan și Clubul „Durabil” al CTAA

14.00–20.00 - Cafea turcească la nisip și ceai negru: Asociația Turkish Multicultural Business Consortium și Institutul de Turcologie, Universitatea „Babeș-Bolyai"

14.00–16.00 - Ateliere interactive pentru mediu: Prin activități practice și scenarii din viața reală, participanții descoperă cum să reducă risipa, să folosească responsabil resursele și să devină parte activă dintr-o comunitate mai verde.

14.00–16.00 - Obținerea biocombustibilului din ulei uzat alimentar: Participanții vor vedea cum uleiul uzat se transformă în biocombustibil în comparație cu motorina clasică. Știință aplicată, realizată de elevi, pentru comunitate. Colegiul Tehnic „Ana Aslan"

15.00–20.00 Ateliere Societatea Ornitologică Română: Atelier Păsările Clujului bazat pe Atlasul Păsărilor Clujului Ateliere de identificare vizuală și auditivă a păsărilor Atelier de colorat păsări

17.00–18.00 - Atelier de pictură basoreliefuri: Asociația Noua Acropolă

14.00–15.00 - Lectură de carte interactivă, urmată de discuții libere cu copiii

16.00–17.30 - Atelier de ilustrație pentru copii

18.00–19.30 - Atelier de creație (reinterpretarea poveștii, personaje noi, final modificat etc.) și aducerea poveștii în cotidian: Asociația Teach for Romania

14.00–20.00 - Atelier „Ce ai face dacă ai fi primar pentru o zi?"

18.00–20.00 - Teste interactive de implicare cu publicul: „Ai mers la vot? Ai semnat vreo petiție?"

19.00 - Civic Remix - Jam session urban: Asociația Polylogos

14.00–20.00 - Atelier de colorat: Asociația Salvați Copiii

14.00–20.00 - Escape Room: Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Cluj

Foișor 18.00–20.00 - Foișor - Atelier de dans tradițional „Dor de Joc" la Zilele Clujului: Atelierul își propune să aducă în spațiul public jocul și muzica tradițională și va cuprinde 2 sesiuni de predare și 2 momente demonstrative, acompaniate de Trio Transilvan Școala de dans tradițional „Dor de Joc"

16.00–20.00 - Zona de aventură — Walking Month 2026 - Ținem educația în mișcare: 16.00–18.00 - Atelier de lectură — Serviciul de Ajutor Maltez 17.00–19.00 Dog Taxi — Dog Assist; 18.00–19.00 - Încălzire&recuperare - Dog Assist; 19.00-20.00 - Mișcare pentru seniori — Dog Assist: Participarea se face pe bază de înscriere, realizată la fața locului

14.00–20.00 - Fun Zone: panou escaladă, tir cu arcul, teren mini golf, giant jenga, potcoavele, pod indian, tiroliană, șah, X și O, darts, slack line, plasă de escaladă, petanque, corn hole, teren volei, badmington, fussball

14.00–21.00 - Caricaturi la cornet

16.00–20.30 - Animație stradală: Teatrul Magic Puppet

Lacul Chios - 15.00–19.00: Lacul Chios — Caiac pe Lacul Chios eveniment adresat persoanelor cu nevoi speciale Asociația Club Sportiv Caiac Smile

Zona Casino -14.00–16.00: Zona Casino — Zilele Clujului împreună cu sportivii Clubului Universitatea Demonstrații și inițiere badminton

17.00–19.00 - Sunetul Orașului - De la ascultat la cântat by Rock Academy Recital studenți Rock Academy

19.30–22.00 - Community Karaoke: Participanții se pot înscrie pentru a cânta karaoke într-un cadru relaxat și prietenos. Asociația ArtDeal și Școala de muzică Rock Academy

Casino – Centrul de Cultură Urbană:

10.00–20.00 - Africa. Lumea celor neîmblânziți: expoziție de fotografie Gianluca D'Amico

10.00–22.00 - Artă din copaci și pe copaci: expoziție de lucrări scrise și pictate pe lemn Cristian Bădiliță și Malvine Mocenco

16.00–21.00 - Mișcarea care unește generații Ritm - Festival de dans al seniorilor: Centrul de zi pentru seniori nr. 1, BAILArte Dance School

Parcul Feroviarilor:

13.00–23.00 - PICNIC Boutique: Asociația Why Not Us

13.00–20.00 - Handmade Transilvania: artă, craft&ateliere creative

10.00–22.00 - EDUSPHERA - educație imersivă: Instalație imersivă, concepută ca o capsulă experiențială în care publicul este introdus într-un mediu audiovizual 360°, bazat pe proiecții sincronizate și sunet spațial. Tipuri de conținut: Cosmos Reinterpretarea digitală a operelor lui Constantin Brâncuși Avatar AI „Dialog cu Brâncuși” Artă abstractă Realizat în cadrul Proiectului SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spinoffs in IT across the Danube Region) implementat de Primăria Cluj-Napoca). Activitate susținută de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană.

10.00–21.00 - Activități educative pentru copii - workshop IT: Logiscool

14.00–22.00 - Clinica Sante la Zilele Clujului: 14.00–15.00, 17.00–19.00 Atelier creativ „Micii Anatomiști” desenează corpul uman și expune-ți creația în mini galeria noastră 15:00–16:00 Roata Surprizelor învârte, acceptă provocarea și câștigă! 16.00–17.00 Atelier „Micii festivalieri” tatuaje temporare colorate (zâne, dinozauri, animale și supereroi) 17.00–19.00 Challenge-ul „Aruncă și Câștigă”, cu premii 19.00–20.00 Atelier „Magia Baloanelor" personaje, animale și forme fantastice modelate pentru cei mici 20.00–22.00 Health Fun Challenge rebusuri și mini jocuri despre corp și sănătate Health Talks pentru părinți părinții pot lua parte la sesiuni de prevenție și dialog cu medicul clinicii despre microbiom, screening Babeș-Papanicolau, ApoB vs LDL și sesiuni Ask the Doctor Tombolele și Mystery Prize Box, cu premii, surprize și vouchere pentru SANBIOM - testarea avansată a microbiomului intestinal.

Pavilionul Tinerilor – Parcul Feroviarilor:

09.00–21.00 Galeria Cosmică: expoziție de astrofotografie Observator Astronomic Mobil COȚMIC

12.40–13.00 - Talk2Nite: Rezultate și perspective pentru un Cluj mai sigur

14.00–15.00 - Handmade Transilvania: ateliere pentru copii, produse handmade

16.00–18.00 - Workshop de planificare și regenerare urbană: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie

18.30 - Cluj-Napoca Quiz: Înscrieri la: 0750419423 / instagram: quizforgeeks QuizForGeeks

Malurile Someșului – Plaja Grigorescu:

16.00–23.00 - Avanpremiera Vamos a la Playa 2026, Plaja Grigorescu: xpoziția concursului școlar „Reflow the River - Urban splash pe Plaja Grigorescu” Concursul a invitat elevii Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” să imagineze soluții de amenajare și dotare a plajei

16.00–18.00 - Deschiderea expoziției — Dezbatere cu reprezentanți ai administrației publice, participanții la concurs și membri juriului

17.00–23.00 - Boho style lounge bar&picnic

17.00–19.00 - Atelier de petanque

17.00–19.00 - Atelier de table

18.00–23.00 - Opening Party cu Electroclown

Baza Sportivă Gheorgheni:

14.00–20.00 - Inițiere și provocări pe patine cu rotile (role disco) și mini-tombolă cu premii zilnice: Skateland

Cinema Dacia:

18.00 - Comedianții Clujului: Stand-Up Comedy (sala mică) The Stairs Comedy

20.00 - Comedianții Clujului: Stand-Up Comedy (sala mică) The Stairs Comedy

Cinema Mărăști:

10.00–20.00 - Expoziție de pictură: elevii școlii din comuna Baciu, îndrumați de Anica Pojar

11.00 Casa Magicianului (2013): proiecție de desene animate dublate în limba română

12.00–15.00 - Arome și savoare din cămara bunicilor: povești și degustarea produselor tradiționale: palanețe, mălai, pancove, ciurighe, ruțo-puțo, plăcinte și alte bunătăți expoziție cu jucăriile și povestea lor (foaierul cinematografului) Asociația De la lume adunate și-napoi la lume date

17.00 - Vernisajul expoziției personale de pictură „Culori de Mai, Cluj în floare”: Evelina Popilian

Turnul Pompierilor:

11.00–20.00 - Diving in Utopia: Hermina Csata și Mira Marincaș

11.00–20.00 - Turnul Pompierilor de-a lungul timpului: expoziție foto-documentară Asociația Clujul de Altădată

Turnul Croitorilor:

10.00–20.00 - Orașul și Academia, Colegiul Major Iezuit din Cluj - Academia Claudiopolitană. Prima instituție de învățământ superior din România. De la întemeierea din 1581 la re-inaugurarea din 1698: expoziție foto-documentară Universitatea Babeș-Bolyai

10.00–20.00 - Turnul Croitorilor de-a lungul timpului: expoziție foto-documentară Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Asociația Clujul de Altădată

10.00–20.00 - Expoziție de haine reinterpretate: Cornel Crișan

10.00–20.00 - Fluxus Mirabilis: expoziție de textile, fotografie și desen Hermina Csata și Mira Marincaș

11.00–15.00 - Cafenea Civică: facilitarea dialogului între tineri și factori de decizie locali din cadrul proiectului Aspyre Europe, proiect finanțat de Uniunea Europeană Asociația Polylogos

Strada Potaissa și Zidful Cetății – Tabăra Istorică:

16.00–22.00 - Carusel medieval pentru copii

16.00 -Deschiderea Taberelor Antice și Medievale și prezentarea trupelor de reînscenare istorică: Terra Ultrasilvana, Paladinii de Terra Medies, Ordinul Mușatinilor, Anacronism - coloniștii germani în Transilvania, Societas Falconi, Terra Dacica Aeterna și gladiatorii de la Ludus Apulensis

17.00 -Făt-Frumos din Lacrimă: spectacol de teatru de păpuși tradiționale

17.30 - Truffalldino pe Potaissa (legenda din Țara Bârsei): moment Commedia dell'arte

18.00 - Prezentarea armamentului medieval

19.00 - Prezentarea taberei dacilor, romanilor și sarmaților

20.30 - Antrenarea cavalerilor

Dimir and Son Gallery:

18.00–22.00 - LIT FROM WITHIN: expoziție de pictură cu lucrări semnate de Silvia Radu, Victor Ciato, Anca Brânzaș, Ioana Iacob, Laurențiu Zbîrcea și Tiziana Cellino

18.00–22.00 - Photo Romania Futures Artists: expoziție de fotografie semnată de Alexis Cișmaș (RO), Vera Hadzhiyska (BG) și Katarina Radovic (SB), parte din programul Photo Romania Festival

Facultatea de Studii Europene:

12.00 -Conferință Konrad Adenauer 150: Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Konrad Adenauer și a 50 de ani de înfrățire Cluj-Napoca – Köln, dr. Stephan Werhahn, nepotul lui Adenauer, prezintă la Cluj volumul „Europe's Resilience for Peace, Freedom, and Prosperity". Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German și se desfășoară în limba engleză.

Centrul Cultural German:

14.00–18.00 - Unfolding Realities: AR Stories: Expoziție de realitate augmentată Above and Beyond | Andra Purdea Memory Pills | Agata Olteanu We AR Culture | KOMITI & Various Artists Expoziția reunește trei proiecte care explorează intersecția dintre imaginație și tehnologie, invitând publicul să redescopere lumea prin filtre digitale și experiențe interactive.

Tururi Ghidate:

11.00–20.00 -Cluj-Napoca - the Treasure City

11.00–13.00, 18.00–20.00 - Tur ghidat în limba engleză, plecare din Piața Unirii, Statuia lui Matei Corvin. Turul este o invitație de a descoperi istoria Inimii Transilvaniei. Înscrieri: clujguidedtours.ro Asociația Cluj Guided Tours

17.30–19.30 - Clujul fotogenic: palate și poveștile lor: Tur ghidat în limba română, plecare din fața Hotelului Continental, dedicat celor mai instagramabile și spectaculoase locații nobiliare din oraș. Înscrieri: clujguidedtours.ro Ghid de turism: Loredana Talpoș Asociația Cluj Guided Tours

17.00–20.00 - Descoperă arta locală | Tur ghidat de artă și artizanat I Vizităm expoziții și ateliere diverse și cunoaștem artiști, creatori și inițiative active în oraș. Înscrieri: https://linktr.ee/artcrawlcluj - ArtCrawl Cluj

Poesis:

19.00–21.00 - Seară de Poezie Clujeană: POESIS aduce în prim-plan poezia autorilor clujeni, într-o seară dedicată lecturii și împărtășirii. Participanții sunt invitați să aducă, dacă doresc, o poezie scrisă de un autor local. Înscrieri: http://www.homeofpoesis.ro/evenimente

Muzeul Școlii Medicale Clujene:

12.00–18.00 - Expoziție permanentă: Istoria învățământului medical și farmaceutic clujean: Expoziție temporară: Tratate de anatomie din secolele XVII–XIX aflate în patrimoniul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca Colecția didactică de anatomie umană

Muzeul Etnografic al Transilvaniei:

10.00–18.00 - Expoziție cu vânzare de minerale, Mineralia

10.00–18.00 - Expoziție „Măști ale puterii” Artă africană din colecția Alin Samochiș

15.00–20.00 -Expoziție de unelte vechi pentru prelucrarea lemnului Expoziție de linguri realizate de membri Clubului Cioplitorilor Clujeni Demonstrații și ateliere de cioplit, fierărie (cu Cristi Buia) și textile la fața locului

15.00–22.00 - Sufrageria artelor și meșteșugurilor: lounge&bar de discuții și relaxare: Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale:

09.00–12.00: Porți deschise la Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale: Expoziție despre prima statuie a lui Avram Iancu Fondarea orașului Cluj așa cum apare în privilegiile medievale, prezentare interactivă

Muzeul Militar „Mareșal Constantin Prezan":

09.00–17.00 - Vizitarea expozițiilor: Muzeul prezintă istoria Transilvaniei și evoluția militară din Preistorie până în contemporaneitate, dar și activitatea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Casa Numaà:

12.00–21.00 - Expoziție de pictură: Emanuel Bumbu

12.00–21.00 - Expoziție de sculptură: Livia Bumbu

Muzeul Mitropoliei Clujului:

11.00–18.00 - Program vizitare: Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește expoziția permanentă „Tezaur de Artă Sacră și carte veche românească”, cu icoane pe lemn și sticlă, carte veche, obiecte de cult, portrete, veșminte și obiecte ale foștilor ierarhi ai Eparhiei Clujului.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – strada Sindicatelor nr. 7, Sala Mărgineanu:

10.00–16.00 - Conferința științifică MeloMind, ediția a III-a: Implicațiile muzicii în dezvoltarea copilului și a adolescentului - Program complet: www.melomind.ro - Asociația EduImpact, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului: https://zileleclujului.ro/2026/

