Ilie Bolojan anunță întârzieri de plată la unele proiecte PNRR: „Va fi greu să finalizăm lucrările în august”

Premierul interimar, Ilie Bolojan avertizează cu privire la unele proiecte din PNRR

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat vineri, 22 mai 2026, că există întârzieri de plată la unele proiecte finanțate prin PNRR, avertizând că lipsa banilor pentru constructori poate afecta finalizarea lucrărilor până la termenul-limită din august 2026.

Premierul interimar a atras atenția și asupra întârzierilor la plata constructorilor.

„Am constatat, preluând responsabilitatea unor ministere în această perioadă, că există întârzieri de plată și fără să ne plătim constructorii cât mai repede posibil e greu de presupus că vor avea capacitatea financiară să lucreze susținut, în așa fel încât aceste proiecte să fie finalizate până în luna august”, a arătat Bolojan.

„Una din principalele probleme pe care le avem în această perioadă este absorbția fondurilor europene din PNRR și, practic, fiecare comună din România are cel puțin un proiect din acest program - anvelopări, clădiri publice, aspecte care țin de regenerabile, fotovoltaice și așa mai departe - și este foarte important ca miile de proiecte care sunt în lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări”, a afirmat Bolojan, la o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro.

Guvernul României negociază termene pentru proiecte din PNRR

Premierul interimar a precizat că Guvernul negociază în această perioadă cu Comisia Europeană modificări ale PNRR, iar autoritățile trebuie să stabilească ce proiecte pot fi finalizate la timp.

„Sunt două componente: componenta care este asigurată prin granturi și cea de împrumut și este foarte important ca în aceste zile, cât timp renegociem PNRR-ul, și astăzi echipa guvernamentală este la Bruxelles, atât pe componenta tehnică, cât și pe cea ministerială, să știm care proiecte se termină la sigur, care trebuie să rămână pe grant și ce proiecte nu se pot termina sau există risc de a nu fi terminate, care trebuie mutate pe împrumut, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări”, a adăugat premierul interimar.

Bani de rezervă pentru lucrări și proiecte mai scumpe

Bolojan a menționat că trebuie păstrată o rezervă financiară la Ministerul de Finanțe pentru proiectele care necesită finanțări suplimentare.

„Pentru perioada următoare va fi foarte important să păstrăm o rezervă financiară la Ministerul de Finanțe, în așa fel încât dacă vom avea proiecte care nu se vor termina sau vom avea proiecte cum sunt cele de la Ministerul Sănătății, care necesită finanțări importante suplimentare, să avem rezerva bugetară pentru a termina aceste lucrări. Gândiți-vă, de exemplu, că am avut proiecte care erau estimate prin finanțare europeană la o anumită valoare, prin modificările care au fost acceptate, valoarea lor a crescut foarte mult și este nevoie ca diferența să fie acoperită din bugetul de stat, pentru că nu sunt cheltuieli eligibile”, a mai spus Ilie Bolojan.



În privința proiectelor din Programul Anghel Saligny, premierul interimar a menționat că Ministerul Dezvoltării a asigurat, săptămâna trecută, plățile la zi, pentru că Ministerul de Finanțe a făcut deschiderile bugetare în acest sens.



„În ceea ce privește programul, el se va derula normal în continuare, dar capacitatea de a suplimenta fondurile față ceea ce a fost alocat la început de an este foarte scăzută, având în vedere necesitatea de finanțare pentru a acoperi, așa cum v-am spus, diferențele pe proiectele din fonduri europene. Anul acesta, cea mai importantă componentă de investiții publice este cea din PNRR, fiind de aproximativ 10 miliarde de euro, și este foarte important, deci, să ne concentrăm pe acest lucru”, a mai arătat Bolojan.

