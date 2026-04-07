Cluj-Napoca, buget mai mic în 2026 din cauza modificărilor legislative făcute de Guvern. Boc: „Vom avea un buget de 835 de milioane de euro, dar fondurile pentru cultură, sport și sănătate nu vor fi diminuate”.

Emil Boc a prezentat calculele pierderilor la bugetul local pentru 2026.

Astfel, în urma măsurile legislative de la nivel central, operate de Guvernul Bolojan și aprobate în Parlament, municipiul Cluj-Napoca pierde în acest an 50 de milioane de euro.

Spre exemplu, anul trecut, Clujul a pierdut doar 20 de milionae de euro, bani care au rămas la bugetul de stat.

Dacă în 2025 municipiul Cluj-Napoca a avut un buget de peste 1 miliard de euro, în acest an bugetul local va fi de circa 835 de milioane de euro.

Edilul Emil Boc a explicat, marți, de ce se pierd acești bani:

„În 2026, pierdem 50 de milioane de euro, comparativ cu anul trecut. Altfel spus, Primăria Cluj-Napoca primește de la bugetul național mai puțin cu 50 de milioane de euro din cauza modificărilor legislative care au avut loc.

Concret, 30 de milioane de euro îi pierdem din coeficientul de corecție, adică acolo unde venitul mediu pe locuitor este mai mare de 2.000 de lei, corecția este de 25% față de 15%. S-a modificat acum și s-a impus această corecție. Ceea ce înseamnă că, din aplicarea acestui coeficient, noi pierdem 30 de milioane de euro.

Mai pierdem 20 de milioane de euro din veniturile din declarația unică care, printr-o modificare de ultimă oră în Parlament, au rămas în bugetul național.

Simplu spus, pierdem 50 de milioane de euro, o sumă extrem de consistentă. Spre comparație, anul trecut am pierdut doar 20 de milioane de euro din modificările legislative.

Bugetul, față de anul trecut, va fi mai mic. Vom avea un buget de aproximativ 835 de milioane de euro. Încă nu avem forma finală, iar zilele următoare îl vom prezenta spre dezbatere publică. Acum lucrăm la toate ajustările, corelările și investițiile necesare astfel încât să putem gestiona cât mai bine resursele pe care le avem”, a declarat, marți, primarul Clujului Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Fonduri pentru cultură, sport, sănătate și ONG-uri

În ceea ce privește alocările de sume pentru evenimente culturale și sportive, pentru partea de sănătate și culte, acestea nu vor fi diminuate, potrivit asigurărilor oferite de edilul Emil Boc:

„Acestea sunt sumele care se alocă imediat după buget. Principiul de la care plecăm este: chiar dacă bugetul scade, nu vom diminua aceste sume în comparație cu anul trecut. Dacă le vom putea crește ușor sau le vom păstra la nivelul anului trecut, este un agajament pe care ni-l asumăm.

Astfel, bugetul va fi mai mic, totuși nu vor fi reduse aceste sume dedicate diverselor activități. Este un mesaj important pentru cei care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul cultural și sportiv, în sectorul ONG și al cultelor”, a transmis primarul Emil Boc.

Principalele obiective de investiții în 2026

După cum a semnalat Emil Boc, obiectivele esențiale vor viza finalizarea proiectelor inițiate și care se află în etape avansate de realizare.

„Obiectivele fundamentale sunt cele legate de încheierea lucrărilor aflate în prag de finalizare. Acolo alocăm cele mai multe resurse pentru a finaliza ceea ce avem în stadii de realizare de 50%-60%, adică cele mai avansate. Aici vom investi la maximum toți banii pentru a finaliza proiectele”, a explicat primarul Emil Boc.

Printre proiectele vizate se regăsesc:

*Tronsonul 1 al centurii metropolitane Cluj-Florești

*Căminul pentru persoane vârstnice de pe Calea Baciului

*Centrul Cultural Garnizoană, situat pe B-dul 21 Decembrie 1989

*Hub Borhanci

*Piaţa Karl Liebknecht

*Piața 14 iulie și zonele adiacente

*Amenajare pistei de biciclete de pe Calea Turzii

*Restaurarea vestigiilor arheologice din Parcul „I.L.Caragiale”

*Două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

*30 de proiecte finanțate din PNRR pentru școlile din Cluj-Napoca

*245 de insule ecologice supraterane

*Stații de încărcare pentru vehicule electrice

„Segmentul Cluj-Florești al centurii metropolitane va fi gata în această vară și va fi dat în folosință. Va însemna o creștere a calității traficului în sensul că vom avea 6 benzi.

Referitor la Căminul pentru seniorii din Cluj, realizat pe Calea Baciului – îl vom da în folosință după 15 mai.

De asemenea, Centrul Cultural Garnizoană, de pe Bulevardul 21 Decembrie – va fi gata în această primăvară și va intra în circuitul cultural al Clujului, o lucrare excepțională care va contribui la creșterea calității Clujului și la susținerea vibe-ului cultural pe care orașul îl are.

Hub-ul din Borhanci – Bazinul de înot va fi gata. Creșă, școală, liceu și teren de sport - toate aceste obiective vor fi gata în 2026.

Din acest proiect, mai rămâne grădinița, care va fi finalizată cel mai probabil în 2027. Anul viitor se vor finaliza inclusiv lucrările de infrastructură – drumurile de acces.

Primii elevi, care vor începe acolo școala de la zero, în hub-ul educațional din Borhanci, vor intra în noile spații din anul școlar 2027-2028.

Consider că va fi un hub educațional de forță al Clujului, care va contribui la creșterea actului educațional și la descongestionarea altor zone.

În altă ordine de idei, în 2026, vom da în funcțiune două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Un centru mare, inclusiv concasor pentru deșeurile din construcții, frigidere pentru animale decedate, plus celelalte tipuri de deșeuri.

Și un centru mai mic de colectare selectivă, tot în zona Someșeni, care va duce Clujul la un alt nivel. Acum sunt în licitație procedurile pentru operare centrului – cele două obiective sun practic finalizate. Cel care este făcut pe PNRR mai trebuie să primească doar dotările necesare. Și la ambele se află în licitație procedura de operare – cine să opereze acest centru, potrivit prevederilor legale.

De asemenea, toate cele 30 de proiecte cu bani din PNRR pentru școli – maxim în luna iulie trebuie încheiate. Este un efort extraordinar pentru peste 30 de școli din Cluj-Napoca.

Avem încă un proiect dintre școlile aflate în proces de modernizare, cu semnul întrebării, dar dacă nu se va pune pe treabă constructorul, care e clujean, va suferi nu numai rigorile legale de penalizări, ci și oprobriul public. Sunt bani europeni”, a explicat primarul Emil Boc.

