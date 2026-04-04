Cum sapi un metrou pe sub un oraș aglomerat?

Constructorul metroului din Cluj, Gülermak, a oferit detalii despre cum se realizează corect săpăturile pentru un tunel de merou pe sub oraș.

Finalizarea celui de-al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, pe Magistrala 6 de metrou | Foto: CIPRIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

„Cum sapi un tunel de metrou pe sub oraș fără să greșești direcția? Răspunsul stă în măsurători precise și în «GPS-ul» șantierului: topografii” se arată într-o postare pe pagina de Facebook Magistrala I de Metrou Cluj.

Gülermak: Măsurătorile topografice, esențiale pentru stabilirea exactă a traseului

Constructorul metroului din Cluj a explicat că măsurătorile topografice stabilesc poziția exactă a traseului.

„Topografia are un rol esențial într-un proiect de metrou, pentru că reprezintă baza tuturor lucrărilor din teren. Cu ajutorul măsurătorilor topografice se stabilește poziția exactă a traseului (aliniament, curbe, adâncimi), astfel încât proiectul să poată fi pus în operă corect. De asemenea, topografia furnizează planuri și modele ale terenului, ghidează proiectarea și permite trasarea în teren a lucrărilor proiectate. Pe scurt, topografia ajută echipele să stie exact unde și cum trebuie executată fiecare lucrare”, a explicat constructorul metroului din Cluj.

Acesta a mai precizat și de ce este esențial ca măsurătorile topografice să fie făcute permanent pe parcursul lucrărilor.

„Pentru că lucrările de metrou sunt complexe și evoluează etapizat, iar situația reală din teren trebuie verificată constant. Măsurătorile topografice permit urmărirea exactă a execuției, confirmă că lucrările se desfășoară conform proiectului și ajută la identificarea rapidă a eventualelor diferențe sau abateri. Astfel, deciziile din şantier se bazează permanent pe date actualizate”, a mai precizat constructorul.

Topografia ajută la controlul traseului pentru metrou

Gülermak a mai precizat și cum contribuie topografia la siguranță și la buna execuție a lucrărilor.

„Topografia contribuie direct atât la siguranță, cât și la calitatea execuției. Ea asigură poziționarea corectă a lucrărilor, ajută la controlul traseului și al geometriei tunelurilor și oferă date importante pentru urmarirea comportării terenului și a zonelor din apropierea şantierului. În același timp, pe baza acestor date pot fi realizate intervenții rapide în situații neprevăzute, astfel încât lucrările să poată continua în condiții de siguranță”, se mai arată în postare.

