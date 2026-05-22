Mesaj de adio al motocicliștilor din Cluj după moartea colegului într-un accident pe strada Făgetului: „Lasă în urmă un gol imens”.

Un motociclist din Apahida a murit, joi 21 mai 2026, în urma unui accident rutier petrecut pe strada Făgetului din municipiul Cluj-Napoca, iar comunitatea din care făcea parte a transmis un mesaj de adio.

Mesaj de adio al comunității moto din Cluj pentru colegul mort într-un accident pe strada Făgetului

„Cu nemărginită durere am aflat cu toții în cursul zilei de ieri (21 mai 2026 - n. red,), că, colegul și prietenul nostru, Mihai Adrian Gergely, și-a pierdut viața, nevinovat, în urma gravului accident rutier produs pe strada Fagetului din Cluj-Napoca. La doar 37 de ani, Mihai pleacă mult prea devreme dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, durere și un gol imens în sufletele tuturor celor care l-am cunoscut”, au transmis colegii motocicliști, într-o postare, vineri, 22 mai 2026, pe pagina de Facebook „Comunitatea Moto Cluj - Asociația CMC”.

Potrivit sursei citate, Mihai Gergely a activat în cadrul Asociației Comunitatea Moto Cluj, unde și-a arăta implicarea socială, responsabilitatea și devotamentul, fiind foarte respectat și apreciat de întreaga comunitate și colegi voluntari.

„Mihai a fost mai mult decât un om de încredere, bun, generos, empatic, calm si foarte cald cu toți, în ciuda staturii lui. În aceste momente cumplite, suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleanțe, întreaga noastră compasiune și putere pentru a depăși această grea încercare. Vom fi alături de soția lui, de fratele lui și părinții lor. Duminică (24 mai 2026 - n. red.) ne vom întâlni pentru a-l conduce așa cum se cuvine”, au mai anunțat colegii motociclistului.

Potrivit comunității moto, întâlnirea pentru plecarea în grup organizat va fi duminica aceasta, ora 11.00 la OMW Subcoastă iar la 11.30 vor porni spre Stoiana, județul Cluj, unde vor avea loc funeraliile.

„Pentru Mihai, motorul era o bucurie, așadar nu căutați să veniți în negru...va fi prea mult negru… Îmi doresc să veniți cât mai mulți duminică...”, a spus soția lui Mihai, potrivit comunității moto din Cluj.

Cum a murit motocilistul în Cluj?

Joi, după decesul motociclistului, poliția din Cluj a explicat cum s-a produs accidentul de pe strada Făgetului.

„În data de 21 mai 2026, în jurul orei 12.05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe strada Făgetului, cu implicarea unei autoutilitare și a unei motociclete. Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o autoutilitară pe o străduță lăturalnică, ar fi pătruns în strada Făgetului, fără a se asigura corespunzător, intrând în coliziune cu un motociclu, condus de un bărbat de 37 de ani, din comuna Apahida. Din nefericire, în urma evenimentului, echipajul medical a constatat decesul bărbatului de 37 de ani”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, conducătorul autoturismului, un bărbat de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Cum prevenim accidentele cu motociclete?

Totodată, autoritățile au transmis și câteva recomandări pentru a preveni accidentele cu motociclete:

Asigurați-vă atent înainte de schimbarea direcției sau a benzii de circulație.

Verificați oglinzile și unghiurile moarte – motocicletele sunt mai greu de observat

Păstrați o distanță laterală suficientă la depășirea motocicliștilor

Semnalizați din timp orice manevră

Acordați prioritate conform regulilor și evitați manevrele bruște.

Fiți atenți la motocicliști în intersecții și la efectuarea virajelor.

În condiții de trafic aglomerat, verificați suplimentar înainte de schimbarea benzii.

Respectul și atenția reciprocă în trafic contribuie la siguranța tuturor participanților.

