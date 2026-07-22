Autostrada Transilvania: două segmente de peste 50 km ar putea fi deschise la finalul lui 2026

Secțiunea Chiribiș - Biharia (28,55 km) și segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș (26,35 km) de pe Autostrada Transilvania ar putea fi deschise în decembrie 2026. Șoferii vor putea circula până la granița cu Ungaria.

Autostrada Transilvania: două segmente de peste 50 km ar putea fi deschise la finalul lui 2026|Foto: proinfrastructura.ro

Lucrările la segmentul Chiribiș - Biharia al Autostrăzii Transilvania se desfășoară înaintea graficului, mobilizarea din șantier este una dintre cele mai ample din ultimii ani, iar secțiunea de 28,55 km ar putea fi dată în folosință, eventual ca drum național, chiar din luna decembrie a acestui an, ca și celălalt tronson, Chiribiș - Suplacu de Barcău, executat de o altă firmă, potrivit constructorului.

Lucrările pe tronsonul Chiribiș - Biharia, având o lungime de 28,55 km, sunt realizate de asocierea Precon Transilvania SRL - Citadina 98 SA, companii din grupul Selina, reprezentată de Beniamin Rus.

Biharia - Chiribiș (A3)|Foto: proinfrastructura.ro

Lotul are termen contractual de finalizare în mai 2027, însă ritmul actual al lucrărilor permite scenariul unei deschideri anticipate în decembrie 2026, cu aproximativ cinci luni înaintea termenului contractual.

Autostrada Transilvania: două segmente de peste 50 km ar putea fi deschise la finalul lui 2026

Constructorul Beniamin Rus a precizat că există posibilitatea deschiderii traficului pe tronsonul aflat în lucru, înainte de finalizarea tuturor lucrărilor, însă această variantă nu este încă o decizie oficială.

„Deschiderea ca drum național este, deocamdată, doar în capul meu. Adică ce ar presupune asta? Să nu punem ultimul strat acolo unde considerăm că mai sunt necesare tasări și compactări, iar peste un an să turnăm și acel strat final și să facem marcajele. Dar o să vedem. Sâmbătă avem vizita pe șantier a directorului de la CNIR, împreună cu secretarul de stat Cosma, pentru a constata stadiul lucrărilor. Să vedem ce vom hotărî până la urmă”, a declarat Beniamin Rus pentru Agerpres.ro

Potrivit acestuia, compania lucrează „în avans față de termen”, cu aproximativ 450 de angajați și circa 350 de utilaje mobilizate zilnic pe șantier. Constructorul a precizat că sunt puși în operă în fiecare zi aproximativ 3.500-3.600 de tone de mixtură asfaltică și 2.500-3.000 de metri cubi de beton.

În această perioadă au început și lucrările la platforma destinată aterizării aeronavelor în situații de urgență, amenajată pe un sector de aproximativ 3 kilometri al autostrăzii. Totodată, se execută și nodul rutier de la Spinuș, introdus ulterior în proiect, după aprobarea solicitărilor formulate de autoritățile locale.

Provocări tehnice

Constructorul a explicat că una dintre provocările tehnice o reprezintă zonele cu umpluturi foarte înalte, formate din numeroase straturi compactate, care necesită timp pentru tasarea naturală.

„Avem o problemă pe unde sunt multe straturi compactate, undeva la 35-40. Ele, în greutatea lor proprie, ar trebui să treacă peste o iarnă”, a precizat Beniamin Rus.

Suplacu de Barcău – Chiribiș: peste 26 km de autostradă (A3), deschiși circulației la final de an

Celălalt tronson în execuție în județ este cuprins între Suplacu de Barcău și Chiribiș (26,35 km), realizat de Construcții Erbașu și care are termen de finalizare luna decembrie 2026.

Chiribiș - Suplacu de Barcău|Foto: proinfrastructura.ro

Stadiul fizic al investiției a ajuns la aproximativ 80%, fiind turnat asfaltul pe aproape întreg tronsonul, iar echipele de lucru se concentrează pe montarea parapeților, fiind deja instalați zeci de kilometri, potrivit lui Călin Roman, directorul general al companiei Erbașu, conform sursei citate.

„Estimăm finalizarea lucrărilor în cursul lunii decembrie la sfârșitul acestui an, când se mai fac doar finisări, toaletări, marcaje. Dar lucrarea, în mare, este foarte avansată. Doar că noi, contractual, avem termen până în decembrie”, a precizat Roman pentru Agerpres.

Sectorul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase de pe Autostrada Transilvania, datorită lucrărilor de anvergură care includ traversarea câmpului petrolier de la Suplacu de Barcău, podul peste lacul de acumulare și pasajul de aproximativ doi kilometri peste lac.

„Acest pod este al doilea cel mai lung din Europa, fiind urmat de terasamente spectaculoase pe următorii doi kilometri până la limita cu județul Sălaj”, a spus acesta.

Roman Călin a explicat că, deși Asociația Pro Infrastructură a estimat o posibilă finalizare în septembrie sau cel târziu octombrie, termenul contractual rămâne luna decembrie. Circulația pe acest sector depinde însă și de finalizarea tronsonului vecin Biharia – Chiribiș.

„Autostrada va avea continuitate de la granița cu Ungaria până la Nușfalău doar atunci când va fi gata și tronsonul de la Biharia la Chiribiș. Fără finalizarea acestui sector, o deschidere în octombrie nu ar fi eficientă, pentru că nu ar exista continuitate în trafic”, a mai precizat directorul general al Erbașu.

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