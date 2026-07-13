Autostrada Transilvania ar putea ajunge până la Cluj-Napoca încă din decembrie. Lotul Biharia – Chiribiș are șanse să fie deschis înainte de termen!

Un nou tronson al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației cu câteva luni înainte de termenul contractual.

Un nou tronson al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației cu câteva luni înainte de termenul contractual. | Foto: Asociația Pro Infrastructură / Facebook

Lotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației cu câteva luni înainte de termenul contractual.

Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Biharia – Chiribiș, cu o lungime de 28,55 kilometri, ar putea fi dat în trafic în luna decembrie 2026, deși termenul prevăzut în contract este mai 2027.

Potrivit reprezentanților asociației, mobilizarea din șantier este foarte bună, iar evoluția lucrărilor oferă motive de optimism.

Constructorul și CNIR mizează pe finalizarea anticipată a Autostrăzii Transilvania

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susțin că, deși mai este mult de lucru, ritmul din teren și implicarea constructorului și a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) ar putea permite inaugurarea tronsonului înainte de termen.

„Noi mizăm nu atât de mult pe volumul de lucrări rămas, ci pe faptul că atât constructorul, cât și CNIR vor să demonstreze că pot”, au transmis reprezentanții asociației.

Legătură pe autostradă între granița cu Ungaria și Cluj-Napoca

Dacă tronsonul va fi deschis în decembrie, șoferii vor putea circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca, iar apoi spre Târgu Mureș. Singura întrerupere va rămâne sectorul de aproximativ 40 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, unde va fi construit și tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din România.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, noua configurație a traseului ar putea determina mulți șoferi să aleagă A3 în locul DN1, chiar dacă distanța va fi ușor mai mare, în condițiile în care autostrada oferă un nivel de siguranță semnificativ mai ridicat.

Lucrările au început în vara anului trecut

Contractul pentru realizarea lotului Biharia – Chiribiș a fost semnat în aprilie 2024 între CNAIR și constructorul Precon, iar în 2025 a fost transferat către CNIR. Ordinul de începere pentru proiectare a fost emis în luna mai 2025, iar execuția lucrărilor a început în teren în iulie 2025, extinzându-se ulterior pe întregul traseu al lotului.

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