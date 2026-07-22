Admitere liceu 2026. Au fost publicate rezultatele repartizării computerizate: TOP-ul liceelor din Cluj după ultima medie de admitere.

Rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională au fost publicate, miercuri, de Ministerul Educației. Clasamentul liceelor din Cluj după ultima medie de admitere.

Admitere liceu 2026. Au fost publicate rezultatele repartizării computerizate: TOP-ul liceelor din Cluj după ultima medie de admitere.| Foto: monitorulcj.ro

Potrivit rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026, Clujul are cea mai bună promovabilitate la nivel national – 90,24%.

Rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susținut probele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, miercuri, 22 iulie.

Admitere liceu 2026. Au fost publicate rezultatele repartizării computerizate: TOP-ul liceelor din Cluj după ultima medie de admitere.

Potrivit Ministerului Educației, 99,89% dintre elevi au fost repartizați computerizat în prima etapă: 119.484 candidați dintre cei 119.610 elevi cu opțiuni.

Rămași de repartizat mai sunt 126 (0,11%) de absolvenți.

În total, numărul de opțiuni exprimate este de - 2.857.558.

În perioada 23 - 28 iulie se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

În zilele de 17 și 18 august se face repartizarea candidaților din etapa a doua de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.

În urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Națională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) s-a situat la 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale.

TOP-ul liceelor din județul Cluj după ultima medie de admitere

Elevii din județul Cluj pot verifica rezultatele repartizării computerizate pe platforma dedicată.

Clasamentul specializărilor din județul Cluj după ultima medie de admitere:

Sursa: admitere.edu.ro

Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” se plasează în TOP 3.

Ultima medie de admitere în funcție de specializare – de la 9,42 la 8,58:

*Colegiul Național „Emil Racoviță” – 9.42 - Matematică-Informatică

*Colegiul Național „Emil Racoviță” – 9,22 - Științe ale Naturii

*Liceul Teoretic „Avram Iancu” – 9,20 - Științe ale Naturii

*Liceul Teoretic „Avram Iancu” – 9,15 - Matematică-Informatică

*Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” – 9,15 - Științe ale Naturii

*Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” – 9,10 - Matematică-Informatică

*Liceul Teoretic „Lucian Blaga” – 9,07 - Științe ale Naturii

*Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” – 9,05 - Științe ale Naturii

*Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” – 9,05 - Matematică-Informatică

*Colegiul Național Unitarian „János Zsigmond” – 9,00 - Matematică-Informatică

*Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” – 8,90 - Științe ale Naturii

*Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – 8,85 - Matematică-Informatică

*Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – 8,75 - Științe Sociale

*Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” – 8,75 - Matematică-Informatică

*Colegiul Național „George Barițiu” – 8,72 - Matematică-Informatică

*Liceul Teoretic „Lucian Blaga” – 8,72 - Matematică-Informatică

*Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” – 8,70 - Filologie

*Colegiul Tehnic Energetic – 8,67 - Tehnician energetician

*Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” – 8,65 - Matematică-Informatică

*Colegiul Național „George Coșbuc” – 8,58 - Științe ale Naturii

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