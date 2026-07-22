OFICIAL! Cutremur la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a plecat de la echipă

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR-ului, și-a dat demisia de la club.

Iuliu Mureșan vrea să plece de la CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Problemele se țin scai de CFR Cluj în debutul acestui sezon.

După ce au fost amenințați cu excluderea din cupele europene, au găsit cu greu bani pentru deplasări și au fost nevoiți să joace primul meci din noul sezon fără jucătorii nou veniți, CFR Cluj l-a pierdut și pe președintele echipei, Iuliu Mureșan.

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață (miercuri n.red), mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor.

Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, a transmis Iuliu Mureșan prin intermediul unui comunicat postat de ardeleni pe pagina oficială de Facebook.

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