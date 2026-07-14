Autostrada Transilvania: Deschiderea segmentului Chiribiș – Suplacu de Barcău, amânată pentru toamnă

Secțiunea Chiribiș - Suplacu de Barcău (A3) nu va fi gata în iulie. Deschiderea circulației pe cei 26 km este estimată cel mai devreme la sfârșitul lunii septembrie.

Autostrada Transilvania: Deschiderea segmentului Chiribiș – Suplacu de Barcău, amânată pentru toamnă|Foto: Asociația Pro Infrastructură - Facebook

Secțiunea de peste 26 km ai Autostrăzii Transilvania, Chiribiș - Suplacu de Barcău, va fi dată în folosință cel mai devreme la final de septembrie sau o posibilă inaugurare în octombrie, deci peste termenul contractual, potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructură.

Pe cea mai mare parte segmentului a fost turnat asfalt, iar pasajele și viaductele au fost suprabetonate. În continuare însă au rămas câteva puncte critice care împiedică finalizarea lucrărilor.

Autostrada Transilvania: Deschiderea segmentului Chiribiș – Suplacu de Barcău, amânată pentru toamnă

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist.

Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, se arată în mesajul publicat de Asociația Pro Infrastructură (API), organizație de profil care monitorizează lucrările din zonă.

Când se va putea circula de la Cluj la granița cu Ungaria

Într-un scenariu optimist, șoferii vor putea circula în decembrie 2026 pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca, și mai departe spre Târgu Mureș, fără segmentul de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară.

„Dacă se aliniază astrele și constructorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca”, menționează sursa citată.

La finalul lunii mai, stadiul fizic al lucrărilor era de circa 80%, potrivit directorului Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 și prevede 6 luni de proiectare și 18 de execuție. Ordinul de începere pentru lucrări a fost dat în ianuarie 2025, astfel că termenul de finalizare era programat pentru finalul lui iulie 2026.

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