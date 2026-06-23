Stadiul lucrărilor a ajuns la 60% pe lotul Chiribiș - Biharia, parte a Autostrăzii Transilvania

Lucrările avansează rapid pe lotul Chiribiș - Biharia, parte a Autostrăzii Transilvania. Stadiul de execuție a ajuns la 60%.

Autostrada Transilvania: Stadiul lucrărilor a ajuns la 60% pe lotul Chiribiș - Biharia | Foto: Captură de ecran Facebook - Horațiu Cosma

Pe lotul Chiribiș - Biharia, parte a Autostrăzii Transilvania, stadiul lucrărilor a ajuns la 60%.

Autostrada Transilvania: Stadiul lucrărilor ajuns la 60% pe lotul Chiribiș - Biharia

„Autostrada Transilvania prinde viteză între Chiribiș și Biharia! Șantierul bihorean al Autostrăzii Transilvania a ajuns la 60% stadiu fizic de execuție”, a anunțat, luni, 22 iunie 2026, Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pe lotul Chiribiș - Biharia, lucrările avansează într-un ritm tot mai susținut către obiectivul deschiderii circulației până la finalul anului 2026.

Avans rapid în mai puțin de o lună pe Autostrada Transilvania

CNAIR a anunțat, miercuri, 3 iunie 2026, că stadiul lucrărilor a depășit 50% pe lotul Chiribiș - Biharia.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mai precizat că asocierea de constructori Precon Transilvania-Citadina 98 lucrează intens pe cei 28,5 kilometri ai lotului Chiribiș Biharia, iar în teren se văd deja rezultatele:

Umpluturile de pământ de peste 1,5 milioane de metri cubi sunt aproape finalizate pe întreg corpul autostrăzii;

Se asfaltează de zor cu un echipament nou care așterne asfaltul pe întreaga lățime a unui sens de circulație dintr-o singură trecere;

Aproximativ 3.000 de tone de asfalt sunt puse zilnic, din totalul de aproape 300.000 de tone necesare pentru întregul proiect;

În zilele următoare vor fi montate grinzile pe structura principală a lotului, ultima fără grinzi, podul peste pârâul Ghepeșu, cu o lungime de aproximativ 120 de metri.

Lucrările la sectorul „trofeu” Meseș, aproape de start

„Ritmul de lucru este foarte bun. Suntem optimiști că până la sfârșitul anului 2026 vom circula și pe acest sector al Autostrăzii Transilvania, înainte de termenul contractual. Anul 2026 va fi un an record pentru Autostrada A3. Odată cu deschiderea celor aproximativ 100 de kilometri de autostradă aflați acum în execuție, vom putea circula pe Autostrada Transilvania de la Târgu Mureș până la Oradea, cu o singură excepție: sectorul Meseș, care va intra în șantier spre finalul acestui an. Fiecare kilometru finalizat ne aduce mai aproape de o legătură rapidă și sigură între centrul țării și granița de vest, cu un puternic impact economic pozitiv pentru comunitățile de pe traseu”, a conchis Horațiu Cosma.

Contractul pentru proiectarea și execuția segmentului de autostradă Poarta Sălajului - Nuşfalău (Secțiunea Poarta Sălajului - Zalău și secțiunea Zalău - Nuşfalău), care include tunelul Meseș, a fost semnat între CNAIR și Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS-Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) în aprilie 2025.

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