PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru PNRR. Mircea Abrudean: „Miza este foarte importantă pentru România!”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a anunțat că PNL este pregătit pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare săptămâna viitoare, în vederea adoptării legislației restante din PNRR.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că PNL este pregătit să participe la o sesiune parlamentară extraordinară, programată pentru săptămâna viitoare, în vederea adoptării legislației restante din PNRR. | Foto: senat.ro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că PNL este pregătit să participe la o sesiune parlamentară extraordinară, programată pentru săptămâna viitoare, în vederea adoptării legislației restante din PNRR.

Potrivit liderului liberal, toate jaloanele restante ar putea fi închise până la sfârșitul lunii, dacă va exista voință politică din partea tuturor formațiunilor parlamentare, conform Agerpres.ro.

Abrudean: „Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii”

Mircea Abrudean a transmis că Partidul Național Liberal susține organizarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămâna viitoare, pentru adoptarea proiectelor de lege necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare. Miza este foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură”, a transmis Abrudean.

Liderul Senatului cere o lege a salarizării care să elimine inechitățile

Președintele Senatului a subliniat că viitoarea lege a salarizării trebuie să respecte principiul „la muncă egală, plată egală” și să elimine inechitățile din sistem. În același timp, acesta a avertizat că nu mai pot fi făcute promisiuni electorale fără acoperire financiară.

Luni seară, Biroul Politic Național al PNL a mandatat grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămâna viitoare.

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