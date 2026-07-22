CFR Cluj, din nou interzisă la transferuri! Prima reacție a lui Neluțu Varga

După ce a plătit datoria către ANAF și a putut să înregistreze o parte dintre jucătorii nou-veniți în această vară, CFR Cluj este din nou interzisă la transferuri.

CFR Cluj se confruntă din nou cu probleme financiare / Foto: Sportul Clujean

Problemele se țin scai de CFR Cluj în debutul acestui sezon!

După ce au fost amenințați cu excluderea din cupele europene, au găsit cu greu bani pentru deplasări și au fost nevoiți să joace primul meci din noul sezon fără jucătorii nou veniți, CFR Cluj a primit o nouă sancțiune.

Marți, după ce a plătit datoria către ANAF, în valoare de 1,4 milioane de euro, CFR Cluj a putut să înregistreze patru dintre jucătorii transferați în această vară. Este vorba despre Renato Pantalon, „închizătorul” Yuval Sade, portarul Andre Moreira și mijlocașul central Bruno Costa. Cu excepția lui Sade, aceștia au fost înregistrați și la LPF.

La scurt timp, însă, ardelenii au primit o nouă sancțiune și au fost iar interziși la transferuri timp de trei perioade de mercato. Motivul? O datorie în valoare de 29.000 de euro, despre care patronul clubului, Neluțu Varga, susține că nu știa.

„Este o datorie apărută acum, nu am știut de ea, dar se rezolvă. Nu este nicio problemă, noi rezolvăm totul. Sunt 29 de mii de euro, îi rezolvăm imediat, nu stăm în banii ăia, imediat plătim”, a spus omul de afaceri, potrivit GSP.

Ceilalți seniori transferați de CFR Cluj în această vară sunt mijlocașul defensiv Igor Savic, mijlocașul central Francisco Barrios și atacantul Stefan Drazic, care nu au fost încă înregistrați.

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