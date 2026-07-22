Accident grav în Cluj! Un tânăr de 27 de ani, resuscitat, șoferul preluat de elicopterul SMURD.

Un grav accident rutier deosebit de grav s-a produs miercuri, 22 iulie, pe DJ108B, în comuna Recea-Cristur, la intrarea în localitatea Pustuța, o autoutilitară a părăsit partea carosabilă.

Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 22 iulie, pe DJ108B, la intrarea în localitatea Pustuța, comuna Recea-Cristur. | Foto: IPJ Cluj

Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 22 iulie, pe DJ108B, la intrarea în localitatea Pustuța, comuna Recea-Cristur, după ce șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul direcției și a ieșit de pe carosabil.

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Un pasager în vârstă de 27 de ani este resuscitat la fața locului, iar șoferul a fost transportat cu elicopterul SMURD la o unitate medicală din Târgu Mureș.

Un tânăr este resuscitat, iar șoferul a fost transportat cu elicopterul SMURD

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 37 de ani, din județul Maramureș, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la dreapta și a ieșit în afara părții carosabile.

În autoutilitară se aflau cinci persoane. În urma accidentului, conducătorul auto și un pasager, un tânăr de 27 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pasagerul de 27 de ani este supus manevrelor de resuscitare la locul accidentului, în timp ce șoferul a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la o unitate medicală din municipiul Târgu Mureș.

Din cauza stării sale medicale, conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

Trafic blocat pe DJ108B

Traficul rutier pe DJ108B este blocat pe durata intervenției echipajelor de urgență și a cercetărilor desfășurate la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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