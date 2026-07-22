U-BT Cluj revine în Liga Adriatică! Din ce grupă face parte echipa lui Mihai Silvășan

U-Banca Transilvania va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în Liga Adriatică , fiind singura echipă românească din istorie participantă în competiția regională.

U-BT Cluj revine în Liga Adriatică / Foto: U-BT Cluj Napoca Facebook

U-Banca Transilvania va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în Liga Adriatică , fiind singura echipă românească din istorie participantă în competiția regională.

După ce în sezonul de debut s-a oprit în sferturile de finală ale competiției, la capătul unei stagiuni în care să dureze cu trei echipe participante în Euroligă, U-Banca Transilvania se pregătește de o nouă aventură în Liga Adriatică.

Sezonul 2026-2027 al Ligii Adriatice va începe în ultimul weekend din septembrie și se va termina la finalul lunii mai a anului următor. Campania de abonament derulează până în 15 septembrie.

Numărul echipelor care se vor alinia la startul competiției a crescut de la 18 la 20 , printre noutăți numărându-se Slovan Bratislava și Cibona Zagreb. De asemenea, HKK Siroki, câștigătoarea eșalonului secund în stagiunea anterioară și formația de unde a fost transferat Jalyn McCreary, va evolua în prima divizie a competiției în sezonul 2026-2027.

În urma tragerii la sorți organizate luni, 20 iulie, la Zagreb, oficialii competiției au anunțat componența celor două grupuri. Astfel, pentru sezonul regulat, U-Banca Transilvania a fost repartizată în Grupa B, alături de Dubai Basketball (Emiratele Arabe Unite), Partizan Belgrad (Serbia), SC Derby (Muntenegru), Zadar (Croația), Spartak Subotica (Serbia), KK Bosna (Bosnia și Herțegovina), Mega KK (Bosnia și Herțegovina), Viena (Austria).

Din cealaltă grupă fac parte: Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Buducnost Podgorica (Muntenegru), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenia), Cibona Zagreb (Croația), Igokea Aleksandrovac (Bosnia și Herțegovina), FMP Belgrad (Serbia), Boraclove Cacak, (Bosnia și Herțegovina) și Slovan Bratislava (Slovacia). Sistemul competițional prevede ca în faza grupelor echipele să se dueleze „fiecare cu fiecare” (Round-Robin) în meciuri tur-retur.

După desfășurarea celor 18 etape, primele patru clasate se vor califica în Top 8, acolo unde se vor avea doar cu celelalte patru formații venite din ceaaltă grupă. La fel ca și în sezonul regulat, meciurile din Top 8 se vor juca după sistemul „fiecare cu fiecare”, în dublă manșă.

La finalul fazei Top 8, primele 6 echipe vor calificarea în sferturile de finală ale competiției. Ocupantele locurilor 7 și 8 vor avea formații de pe locurile 9 și 10 din Play-Out, într-un Play-In-Tournament, pentru ultimele două locuri de sferturi de finală. Sezonul se va încheia cu un Final Four unde vor ajunge echipele care vor ieși câștigătoare din faza sferturilor de finală.

„O grupă pe care toți fanii și-o doreau, cu două echipe din Euroligă, Partizan și Dubai, încă de la începutul sezonului. Ne așteaptă meciuri de foc încă din prima fază. Sistemul este diferit, cu 20 de echipe în loc de 18, ceea ce înseamnă, automat, mai multe meciuri.

Obiectivul nostru este similar, de a termina în primele patru formații, pentru a putea merge în Play-Off, iar de acolo să atacăm Final Four-ul”, a spus Branko Cuić, director executiv la U-Banca Transilvania.

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