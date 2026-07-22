Dominic Fritz îl acuză pe Sorin Grindeanu că pune în pericol 800 de milioane de euro din PNRR

Liderul USR, Dominic Fritz, susține că președintele PSD, Sorin Grindeanu, blochează modificarea Legii incompatibilităților pentru a păstra controlul politic asupra Agenției Naționale de Integritate.

Președintele USR, Dominic Fritz, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că împiedică modificarea Legii incompatibilităților. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele USR, Dominic Fritz, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că împiedică modificarea Legii incompatibilităților pentru a menține controlul politic asupra Agenției Naționale de Integritate.

Potrivit lui Fritz, neadoptarea modificărilor legislative ar putea duce la pierderea unei tranșe de aproape 800 de milioane de euro din PNRR, bani condiționați de îndeplinirea unui jalon asumat de România.

Fritz: „Grindeanu pune în pericol 800 de milioane de euro din PNRR”

Președintele USR, Dominic Fritz, l-a acuzat miercuri pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că blochează modificarea Legii incompatibilităților pentru a menține controlul politic asupra Agenției Naționale de Integritate. Potrivit acestuia, întârzierea adoptării proiectului ar putea costa România aproape 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Ca să păstreze controlul politic al PSD asupra ANI, Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Acești bani pot fi pierduți dacă nu este adoptată modificarea Legii incompatibilităților – un jalon din PNRR necesar pentru alinierea legislației la dreptul european”, a transmis Dominic Fritz.

USR susține că legea nu produce efecte retroactive

Liderul USR respinge afirmațiile potrivit cărora modificarea legislativă ar fi menită să îl favorizeze și susține că amendamentul propus de partid precizează în mod explicit că legea se aplică doar situațiilor viitoare, fără efecte retroactive.

Dominic Fritz afirmă că adevărata miză este controlul politic asupra ANI, instituție care, în opinia sa, ar trebui să își desfășoare activitatea independent și imparțial. El susține că au existat numeroase cazuri de incompatibilitate și situații privind averile unor aleși PSD care nu ar fi fost investigate.

„Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României”, a mai declarat președintele USR.

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