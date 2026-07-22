Alin Tișe, mesaj dur pentru conducerea PNL: „«Adevărații trădători», cei care îndepărtează partidul de valorile liberal-conservatoare”

Atac dur lansat de Alin Tișe la adresa conducerii PNL: liberalii se îndepărtează de valorile și principiile formațiunii, prin concursul liderilor de partid. „Nu am candidat niciodată la o funcție publică cu susținerea PSD. «Adevărații trădători» sunt cei care îndepărtează partidul de valorile liberal-conservatoare”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, mesaj dur pentru conducerea PNL: „«Adevărații trădători», cei care îndepărtează partidul de valorile liberal-conservatoare”| Foto: monitorulcj.ro

În contextul disputelor interne din PNL și a acuzațiilor de „trădare”, liberalul clujean Alin Tișe semnalează că nu a candidat niciodată la o funcție publică cu susținerea PSD.

Mai mult, după cum arată președintele Consiliului Județean Cluj, „adevărații trădători” sunt cei care îndepărtează partidul de valorile și pricipiile care l-au consacrat:

„Legitimitatea într-un partid politic se câștigă prin votul cetățenilor și prin rezultate, nu prin funcții obținute în urma unor înțelegeri de culise.(…). Veți vedea în curând sau când vor fi alegeri parlamentare care va fi orientarea și politica acestui Partid Național Liberal. Veți vedea unde va fi el dus doctrinar, ca valori și principii, de actuala conducere”, notează Alin Tișe în mesajul său.

Alin Tișe, mesaj dur pentru conducerea PNL: „«Adevărații trădători», cei care îndepărtează partidul de valorile liberal-conservatoare”

Legitimitatea conferită de votul cetățenilor, rezultatele administrative și respectarea valorilor formațiunii sunt principii care trebuie respectate.

Dimpotrivă, Partidul Național Liberal este îndepărtat sistematic de aceste principii: incompetența electorală și derapajul doctrinar reprezintă un risc pentru viitorul PNL, avertizează Alin Tișe într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Adevărații Trădători din PNL

Cine trădează, de fapt, liberalismul conservator?

Sursa: Alin Tișe – Facebook

Aud tot mai des acuzații că aș fi trădat Partidul Național Liberal. Demult nu mai am sensibilități inutile și nici dorința de a-i convinge pe cei care dețin adevăruri absolute.

Tocmai de aceea cred că este momentul să punem faptele pe masă.

Așadar:

Eu nu am candidat niciodată, în cariera politică, la o funcție publică cu susținerea PSD. Dar niciodată!

Timp de peste 20 de ani am fost loial unui singur partid și m-am luptat politic cu PSD, apoi cu vechiul PNL până la fuziune și, atunci când a fost cazul, cu USR, apărând aceleași principii și aceleași valori.

În schimb, au existat colegi care au candidat cu sprijinul PSD, iar alții, precum domnul Bolojan, au beneficiat de susținerea evidentă a USR la Bihor.

Rezultatele obținute de USR în Bihor, comparativ cu marile centre urbane din Transilvania, confirmă fără echivoc afirmația mea de mai sus.

La ultimele alegeri, voturile pe care le-am adus la rezultatul național al PNL au depășit scorul obținut de partid în județul meu, cu până la 30.000 de voturi. Acest lucru arată că oamenii au avut încredere nu doar în sigla partidului, ci și în persoana mea.

Asta s-a întâmplat la mai multe rânduri de alegeri la președinția Consiliului Județean Cluj... în cele patru mandate câștigate și un mandat de senator ales uninominal.

Și asta pentru că nu mi-am bătut joc de oameni și am avut știința și pregătirea profesională/managerială de a face, cu bună-credință, proiecte pentru comunitatea noastră.

Îi invit pe cei care se proclamă astăzi mai liberali decât mine să spună câți dintre ei pot prezenta rezultate electorale și administrative/reformă superioare.

La fel stau lucrurile și în administrație. Județul Cluj este cel mai dezvoltat județ din România, iar Consiliul Județean Cluj este un reper de performanță administrativă, fiind fruntaș la toate capitolele. Sigur, este greu să accepți că ai ajuns șef în partid, dar electoral, la tine în județ, ești inexistent politic. Foarte greu!

Multe dintre reformele implementate de către mine la Consiliul Județean Cluj sunt unice și au devenit modele de bune practici la nivel național.

Ani la rând, Consiliul Județean Cluj a fost prezentat, chiar de liderii PNL, drept exemplu de administrație liberală eficientă.

Sigur, atunci nu eram tot eu și nu eram trădătorul de azi... în fața acelora care nu au performanță și sunt incompetenți electoral, din conducerea PNL.

Tocmai cei care nu pot prezenta rezultate comparabile aleg să mă atace și să mă eticheteze. Am fost, pe rând, făcut «PSD-ist», «AUR-ist» și, mai nou, «USR-ist». Când argumentele lipsesc, apar etichetele.

Există însă o problemă mult mai gravă:

Finanțarea pe care partidul o primește de la bugetul de stat este rezultatul muncii tuturor liberalilor din România, nu al unui singur lider. Cu toate acestea, acești bani sunt folosiți pentru promovarea imaginii domnului Bolojan și a grupului din jurul său, dar și pentru atacarea colegilor care au opinii diferite. Acest lucru este nedrept și contravine spiritului unui partid democratic. Îmi doresc ca acești bani să fie cheltuiți de PNL pentru promovarea imaginii tuturor liberalilor din țară care au rezultate electorale, administrative și de dezvoltare. Și asta urgent!

Așa este corect și legal să cheltui banii unui partid.

Resursele partidului trebuie să servească întregului PNL, nu doar unora.

Nu mă impresionează nici campaniile de denigrare și nici armatele de conturi care încearcă să impună o anumită narațiune. Adevărul nu se stabilește prin numărul de postări, ci prin fapte.

La fel, nu accept lecții de la oameni care nu și-au dovedit valoarea în alegeri. Legitimitatea într-un partid politic se câștigă prin votul cetățenilor și prin rezultate, nu prin funcții obținute în urma unor înțelegeri de culise.

Liderii sunt urmați pentru ceea ce au construit și au demonstrat, nu pentru poziția pe care o ocupă vremelnic.

Iar dacă vorbim despre trădare, atunci să privim spre cei care se îndepărtează, zi de zi, de valorile liberal-conservatoare și de prevederile statutului partidului.

Ei sunt «adevărații trădători» ai PNL!

Nu eu am abandonat aceste principii. Cei care le încalcă sistematic și transformă PNL într-un partid fără identitate sunt cei care îl împing spre declin. Odată cu el, cel mai grav e că distrug țara: mediul de afaceri, întreprinderile, viața românilor.

Eu rămân fidel acelorași valori și acelorași principii în care cred: liberal-conservatoare.

Am credința că aceasta este calea dreaptă a acestui partid!

«Pucistul trădător»

Alin Tișe

PS.

Veți vedea în curând sau când vor fi alegeri parlamentare care va fi orientarea și politica acestui Partid Național Liberal. Veți vedea unde va fi el dus doctrinar, ca valori și principii, de actuala conducere și atunci vreau să vă aud... principiile și crezul vostru!

Prostacilor și boțivanilor care nu mai puteți trăi de grija mea - aveți acum START la înjurături și jigniri! Banii de la partid, de fapt de la noi toți, vin...”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

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