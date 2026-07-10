Prim-ministrul Bolojan a verificat lucrările pe Autostrada Transilvania. Când vor fi dați în circulație cei peste 40 km între Cluj și Zalău?

Premierul interimar, Ilie Bolojan a vizitat Autostrada Transilvania, secțiunile de la Nădășelu la Poarta Sălajului și a anunțat stadiul lucrărilor și când vor fi dați în circulație cei peste 40 de km dintre Cluj și Zalău.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, în vizită pe Autostrada Transilvania, vineri, 10 iulie 2026 | Foto: gov.ro

Premierul interimar, Ilie Bolojan, s-a aflat astăzi, vineri, 10 iulie 2026, în mai multe puncte ale șantierului Autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și a discuta cu reprezentanții constructorilor.

Ilie Bolojan, în vizită pe șantierul Autostrăzii Transilvania

Prim-ministrul a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași.

„Astăzi am fost pe șantierul Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, pe secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași. Am discutat cu reprezentanții constructorilor despre problemele legate de lucrări, despre ritmul execuției și termenele de finalizare”, a anunțat Ilie Bolojan, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, vizită de lucru pe șantierul Autostrăzii Transilvania, vineri, 10 iulie 2026 | Foto: gov.ro

Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe Autostrada Transilvania

Pe loturile vizitate de Ilie Bolojan, lucrările sunt într-un stadiu avansat.

„Pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor (24,59 km), progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026”, a anunțat Ilie Bolojan.

În continuare, subsecțiunea care va lega Zimbor de Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 de kilometri, are stadiul fizic de realizare de 99%. În ceea ce privește nodul rutier Românași, stadiul fizic de execuție este de 90%, termenul estimat pentru finalizare fiind luna august 2026.

Lucrări în stadiu avansat pe Autostrada Transilvania, 10 iulie 2026, | Foto: gov.ro

Cu o lungime totală de 42,78 kilometri, secțiunea Nădășelu-Poarta Sălajului va avea:

două noduri rutiere

14 poduri și pasaje

18 viaducte

Investiție de peste 4,6 miliarde de lei

Valoarea totală a proiectului este de peste 4,6 miliarde de lei, din care 1,28 miliarde lei reprezintă contribuție prin PNRR.

„Interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Când vom circula pe cei 40 de km de autostradă între Cluj și Zalău?

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a vizitat șantierul Autostrăzii Transilvania, 10 iulie 2026 | Foto: gov.ro

Potrivit premierului interimar, de la 1 decembrie 2026 ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău.

„Investițiile în infrastructură înseamnă dezvoltare economică, investiții, locuri de muncă și o legătură mai bună între comunități”, a mai spus Ilie Bolojan.

Secțiunea de 42,78 km vizitată de Ilie Bolojan este o investiție deosebit de importantă pentru infrastructura regională și a României se află într-o etapă avansată de realizare.

Amitim faptul că Ilie Bolojan a fost în vizită și la Primăria Cluj-Napoca.

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