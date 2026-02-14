Sport
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la WTA Dubai
Gabriela Ruse a reușit să se califice pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 desfășurat la Dubai, după ce a învins-o, sâmbătă, pe americanca Peyton Stearns, cu 6-2, 4-6, 6-4.Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la WTA Dubai | Foto: gabrielaruse - Instagram
Jucătoarea de tenis a obținut victoria după aproape două ore de joc, timp în care a reușit 6 ași și a comis 7 duble greșeli, notează Agerpres.ro
Peyton Stearns a încheiat cu 7 ași și 4 duble greșeli, însă Ruse și-a creat de două ori mai multe șanse de break (16), din care a dus până la capăt 7.
Ruse și-a asigurat peste 15.000 de dolari și 40 de puncte WTA.
Gabriela Ruse va face pereche la dublu cu Jaqueline Cristian, care a intrat direct pe tabloul principal de simplu.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: