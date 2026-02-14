Primăvară în plină iarnă. Cum va fi vremea la Cluj

Clujenii vor avea parte astăzi, 14 februarie 2026, de temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, iar cerul va fi în mare parte însorit, cu perioade scurte de nori pe parcursul zilei.

Primăvară în plină iarnă. Cum va fi vremea la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

După un început de februarie cu vreme rece și diferențe termice, vremea de astăzi, 14 februarie 2026, va fi cu temperaturi peste normalul perioadei, cu probabilitate de precipitații redusă pe parcursul zilei. Maxima zilei va ajunge la 11-12 grade Celsius, iar minima nopții se va situa în jurul valorilor de 3-4 grade Celsius, conform ANM.

Vântul va sufla slab, până la moderat, fără intensificări semnificative, iar condițiile meteo vor fi favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber.

