Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-au împăcat! Mesajele care au pus capăt scandalului CFR Cluj – U Cluj

Conflictul aprins dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi de la finalul derby-ului de Cluj, care s-a încheiat cu 3-2 pentru CFR Cluj, a ajuns la final. Cei doi au îngropat securea războiului, iar totul a pornit de la un mesaj din partea antrenorului feroviarilor.

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-au împăcat / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Conflictul a pornit de la un moment tensionat de la finalul derby-ului: Bergodi a fost deranjat de cuvintele lui Andrei Cordea și chiar l-a luat de gât pe jucătorul de la CFR, notează Fanatik.ro. După acest moment, Pancu a reacționat dur în conferința de presă: „Să vină un străin în România să-mi bată jucătorii? Nu e posibil!”

Împăcarea nu s-ar fi întâmplat fără intervenția fostului agent de jucători Giovanni Becali, care i-a sfătuit pe cei doi: „Sunteți antrenori, Pancu e mai tânăr, tu ești mai în vârstă. Trimiteți-vă un mesaj de pace și să încheiem conflictul”. Așadar, tehnicianul de la CFR Cluj i-a trimis lui Bergodi un mesaj în care și-a cerut scuze și și-a exprimat respectul fața de tehnicianul italian.

„Cristiano, te rog să mă ierți. Nu am absolut nimic împotriva ta, te respect foarte mult. De aceea am crezut că nu respecți țara noastră și oamenii de aici. Încă îl respect pe omul și antrenorul Bergodi. Am crezut că țara noastră și oamenii de aici nu sunt respectați. Eu îl respect pe omul și antrenorul Cristiano Bergodi”, i-a transmis Daniel Pancu antrenorului „studenșilor”.

Răspunsul lui Bergodi nu a întârziat să apară și a fost la fel de cordial. Italianul a recunoscut că tensiunea meciului i-a scăpat de sub control și i-a transmis lui Pancu că îl respectă și îl apreciază sincer, punând punct conflictului.

„Daniel, să lăsăm în urmă această problemă. Am fost prinși în tensiunea meciului și am exagerat. Mă bucur, având în vedere prietenia noastră, că mi-ai scris un mesaj de scuze și pace. Te apreciez și te respect sincer, Daniel, așa cum am făcut întotdeauna cu toți cei cu care am lucrat în această țară. Te salut călduros”, a răspuns Bergodi.

