Bornă importanta reusită de Dan Nistor la ultimul meci al Universitatii Cluj!

Titular în partida de astăzi împotriva celor de la Csikszereda, Dan Nistor marchează prezența cu numărul 500 pe prima scena a fotbalului românesc, Superliga.

Această performanță o mai deține doar Ionel Dănciulescu, liderul all-time al meciurilor jucate în Superligă. Pentru a putea să îl egaleze pe fostul atacant de la Dinamo București, „decarul” de la U Cluj mai are nevoie de 16 partide în prima ligă.

Mijlocașul ofensiv a evoluat până acum pentru mai multe echipe din Superligă: Pandurii Târgu Jiu (177 de meciuri), Dinamo București (95 de meciuri), CFR Cluj (17 meciuri), Universitatea Craiova (105 de meciuri) și Universitatea Cluj (105 de meciuri).

În întreaga sa carieră, Nistor a marcat 68 de goluri și a oferit 111 pase decisive. În tricoul Universității Cluj, mijlocașul a contribuit cu 32 de goluri și 23 de assist-uri în cele 105 partide disputate.

