România în pericol financiar? Fitch păstrează ratingul „BBB minus”, dar avertizează dur

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, ultima treaptă din categoria recomandată , însă cu perspectivă negativă, potrivit unui comunicat publicat vineri.

Fitch arată că ratingul României este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, care facilitează accesul la finanțare externă și atrage intrări de capital și contribuie șa convergența economică, notează Agerpres.ro.

Totodată, PIB-ul pe cap de locuitor și nivelul guvernanței sunt evaluate ca fiind peste media altor state cu același rating. Cu toate astea, aceste puncte sunt contrabalansate de deficitul bugetar mare, de creșterea rapidă a datoriei publice, de polarizarea politică și de nivelul relativ mare al datoriei externe nete.

Datoria statului, 60% din PIB? Estimările Fitch

Fitch estimează că datoria statului va ajunge la aproape 60% din PIB, iar fără măsuri suplimentare ar putea să depășească 63% în următorii ani. De asemenea, economia a crescut foarte puțin în 2025, sub 1%, iar ritmul de creștere va rămâne scăzut și în perioada următoare. Agenția apreciază măsurile luate de Guvernul Bolojan, precum creșterea TVA și limitarea cheltuielilor, care au început să reducă deficitul bugetar. Totuși Fitch avertizează că Totuși, Fitch avertizează că există riscul ca aceste măsuri să fie greu de menținut pe termen lung, mai ales din cauza contextului politic și a alegerilor viitoare.

Un alt motiv de îngrijorare este inflația ridicată, care rămâne peste ținta stabilită de Banca Națională, dar și deficitul de cont curent, adică diferența mare dintre ce importă și ce exportă România.

În același timp, Fitch subliniază că fondurile europene ajută România să își acopere aceste dezechilibre și să se finanțeze mai ușor pe piețele externe.

